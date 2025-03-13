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Başkan Erdoğan'dan Donald Tusk'la ortak basın toplantısında önemli açıklamalar! Polonya ile ticaret hedefi 15 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk Külliye'deki ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde Polonya'yı ziyaret edeceğini bildirdi. İki ülke arasındaki ticaret hedefini 15 milyar dolara çıkardıklarını belirten Erdoğan, AB'ye çağrı yaparak, "Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir." dedi.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 18:40 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 11:24
Başkan Erdoğan’dan Donald Tusk’la ortak basın toplantısında önemli açıklamalar! Polonya ile ticaret hedefi 15 milyar dolar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan ve Polonya Başbakanı Tusk'tan ortak basın toplantısı!

Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihlerinden aldıkları güçle bölgeyi ilgilendiren her konuyu açık yüreklilikle iki müttefik ve stratejik ortak olarak ele aldıklarını belirten Erdoğan, Tusk ve heyetiyle yaptıkları görüşmelerde Türkiye-Polonya ilişkilerini güçlendirme ve çeşitlendirme iradelerini teyit ettiklerini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AA)

Bu yönde atacakları müşterek adımları değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, ilerleyen dönemde Polonya'ya ziyaret gerçekleştirmeyi öngördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AA)

POLONYA İLE TİCARETTE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

"Ticaret, yatırımlar, savunma alanında işbirliği ve beşeri ilişkiler başlıklarında, güçlü potansiyele sahibiz. Bugün bunları, kapsamlı bir şekilde mütalaa ettik. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımları görüşme fırsatı bulduk. Avrupa güvenliğinin geleceğine dair gelişmelerle Suriye ve Filistin dahil bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

2024 yılında yaklaşık 12 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Yeni ticaret hacmi hedefi olarak 15 milyar doları tespit ettik. Polonya yurt dışı müteahhitlik sektörümüz için önemli pazarlardan biri. Şirketlerimizin üstlendiği projelerin sayısının artmasından memnuniyet duyduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Türkiye ve Polonya NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden, ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AA)

"AVRUPA'DA GÜVENLİĞİN GELECEĞİNİ DE DEĞERLENDİRDİK"

Başkan Erdoğan, Türkiye ve Polonya'nın Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceğinde vazgeçilmez yere sahip olduklarını belirterek, "Dostum Tusk ile Avrupa'da güvenliğin geleceğini de değerlendirdik. Ülkelerimiz arasında hızla gelişmekte olan savunma sanayi işbirliğinin yeni projelerle güçlendirilmesine yönelik çalışmalara değindik." diye konuştu.

"Münasebetlerimizin eğitim ve kültürden bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi, dostluğumuzun geleceğine yapılmış mühim bir yatırımdır." ifadesini kullanan Erdoğan, "İş insanlarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın vize sorunlarının çözülmesine önem veriyoruz. Bu konuda değerli dostumun ilgisine güvendiğimi ifade ettim. Bugün ayrıca Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AA)

AB'YE TARİHİ ÇAĞRI: İRTİFA KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİ ŞART

Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin stratejik hedefimiz olduğunu her vesileyle vurguluyoruz. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık paylaşıyoruz." dedi.

Mevcut tartışmaların bu işbirliğinin ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildiren Erdoğan, " Şunu bugün bir kez daha açıkça söylemek isterim. Avrupa Birliği, güç ve irtifa kaybının önüne geçmek hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir." şeklinde konuştu.

"BÖLGEMİZ SAVAŞA, ÇATIŞMAYA VE GÖZYAŞINA DOYMUŞTUR"

Polonya'nın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine yönelik desteğini artırarak sürdürmesine dair beklentisini Tusk'la paylaştığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durum da gündemimizin en ön sıralarında yer aldı. Dün Amerika ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu ve önemli buluyoruz. Şimdi Rusya'nın da bu adıma yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz. Türkiye'nin bu savaşla ilgili tutumu ilk günden beri gayet sarihtir. Daha fazla kan akmamasını, her iki komşumuzun adil bir barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz.

Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa, biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Daha önce de ifade ettiğim gibi bölgemiz savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz bölgemizin uzun bir süredir içinde bulunduğu cendereden bir an önce çıkması, huzura ve istikrara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Başbakan Sayın Tusk'un ziyaretinin ikili ve çok taraflı iş birliğimize katkıda bulunmasını diliyorum."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AFP)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AFP)

TÜRKİYE'YE ÖZEL TEKLİF

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile Polonya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden itibaren "barış" istediğini dile getiren Tusk, Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelerin ilk aşamasının ülkesi tarafından "olumlu" karşılandığını belirtti.

Tusk, şu an Rusya'nın tutumunun merak edildiğine işaret ederek, "Türkiye'nin (Rusya-Ukrayna) bu barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Polonya'nın savunma sanayisi alanında ortak olduğunu belirten Tusk, iki ülke arasındaki ilişkileri "2 çok güçlü partnerin işbirliği" olarak nitelendirdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) adaylığı sürecine ilişkin, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) girme sürecinin gerçekten artık gerçekçi ve elle tutulur bir süreç olmasını temenni ediyoruz. Biz bugüne kadar hep Türkiye'yi bu konuda destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Tusk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşmasına hayırlı ramazanlar dileyerek başlayan Tusk, ramazanın mutlu ve hayırlı olmasını temenni etti ve İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün yıl dönümünü kutladı.

Donald Tusk, Türkiye ile ülkesinin, tarihlerinde verdiği "bağımsızlık" savaşlarının önemli olduğunu söyleyerek, Erdoğan ile görüşmelerinde iki ülke arasında dostluk, savunma ve ekonomi gibi alanlarda işbirliği temellerinin çok sağlam olduğunun dile getirildiğini aktardı.

Bu durumda iki ülkenin uzun yıllara dayanan dostluğunun da büyük bir payı olduğunu belirten Tusk, şu anki durum için uzun yıllar çabalandığını ifade etti.

Tusk, iki ülke arasındaki güvenin önemli olduğuna değinerek Türkiye ile Polonya'nın, Ukrayna'da "adil bir barış için uğraştığının" bilindiğini kaydetti.

Adil bir barışın ne anlama geldiğinin bilindiğini aktaran Tusk, bunda hemfikir olunduğun altını çizdi.

Tusk, Ankara ile Varşova'nın, Ukrayna ve ABD'nin Suudi Arabistan'da atılan adımlardan "memnun olduğu için" mutluluk duyduğunu belirtti.

Bugünkü görüşmenin aslında bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Tusk, iki çok güçlü ortak arasındaki işbirliğinin gittikçe daha da geliştiğini vurguladı.

Tusk, savunma alanındaki gelişmelere de hazır olduklarını söyleyerek, Başkan Erdoğan'ı Varşova'da da görmeyi umduğunu dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AFP)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AFP)

"TÜRKİYE'Yİ HEP AB ÜYELİĞİ KONUSUNDA DESTEKLEDİK"

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) adaylığı sürecine ilişkin Tusk, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme sürecinin gerçekten artık gerçekçi ve elle tutulur bir süreç olmasını temenni ediyoruz. Biz bugüne kadar hep Türkiye'yi bu konuda destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Tusk, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaşmasını istediklerini ve buna ulaşacaklarına inandığını belirterek, halihazırda 12 milyar doları aştıklarını ifade etti.

Bölgede istikrarı sağlamanın Polonya'nın hedefi olduğunu kaydeden Tusk, Ukrayna'nın yeniden inşasının da hedeflerden biri ve bunun hem Polonyalı hem de Türk şirketler için bir fırsat olduğunun altını çizdi.

"SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI VE İSTİKRARINDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ İNKAR EDİLEMEZ"

Tusk, Suriye'nin de yeniden inşa edilmesi için ortak çalışmalar yapacaklarından emin olduğunu vurgulayarak "Suriye'nin yeniden inşa edilmesi ve istikrarın sağlanmasında tabii ki Türkiye'nin rolü inkar edilemez." dedi.

Polonya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyi olduğuna işaret eden Tusk, bu ortak çalışmaların birçok ortak ülkenin kabulünü alacağını umduğunu söyledi.

Tusk, büyük projelere de katılma şansı bulduklarını anlatarak, yüksek hızlı tren sisteminin inşasında çalışmayı düşündüklerini ve Türkiye'nin bu konuda tecrübeli bir ülke olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bu tecrübelerinden faydalanmak istediklerini aktaran Tusk, bugünün işbirliği ve ilişkiler açısından çok kıymetli bir gün olduğunu dile getirdi.

Başkan Erdoğan Tusk ile ikili görüşme gerçekleştirdi!

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladığı Tusk ile bir süre sohbet etti.

Başkan Erdoğan, ayağında rahatsızlığı bulunan Tusk'a merdivenleri çıkarken yardımcı oldu. (AA)Başkan Erdoğan, ayağında rahatsızlığı bulunan Tusk'a merdivenleri çıkarken yardımcı oldu. (AA)

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sol bacağında açı ayarlı dizlik bulunduğu görülen Tusk'a, Başkan Erdoğan, merdivenlerden çıkarken koluna girerek destek verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı resmi törenle karşıladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı resmi törenle karşıladı. (AA)

Başkan Erdoğan ile Tusk, Türk ve Polonya bayrağı önünde fotoğraf çektirdi.

Daha sonra ikili görüşmeye geçen Erdoğan ve Tusk'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de eşlik etti.

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