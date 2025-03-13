Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ve sevk tarihleri

Askere gidecek yükümlüler sınıflandırma ve seçim işlemlerinin tamamlanmasının ardından e-Devlet sistemi üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecek. İşte 2025 yılı Mayıs celbi askerlik yerleri ve sevk tarihleri hakkında tüm detaylar.
Askere gidecek yükümlüler sınıflandırma ve seçim işlemlerinin tamamlanmasının ardından e-Devlet sistemi üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecek. İşte 2025 yılı Mayıs celbi askerlik yerleri ve sevk tarihleri hakkında tüm detaylar.
Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?
2025 Mayıs celbi kapsamında askere alınacak yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacaktır. Yükümlüler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak askerlik yerlerini öğrenebileceklerdir.
Seçim ve sınıflandırma sürecinde yükümlüler, eğitim durumu, sağlık koşulları ve diğer kriterlere göre belirlenen birliklere yönlendirilecektir. Daha önceki celp dönemlerinde sınıflandırılan ancak sevke katılmayan yükümlüler, er statüsünde askere sevk edilecektir.
2025 Mayıs Celbi Sevk Tarihleri
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı Mayıs celbi kapsamında yükümlülerin sevk tarihlerini açıkladı. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekildedir:
Yükümlü Grubu Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup)08 Mayıs 2025
Er (2. Grup)12 Haziran 2025
Er (3. Grup)10 Temmuz 2025
Yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sevk işlemleri belirlenen tarihlerde gerçekleşecektir. Yükümlüler, belirlenen tarihlerde birliklerine katılmak zorundadır. Sevk belgesini almayan veya belirlenen sürede birliklerine katılmayanlar hakkında bakaya işlemi uygulanacaktır.
Askerlik Yerleri Nasıl ve Nereden Öğrenilir?
Askere gidecek adaylar, celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler. e-Devlet'e giriş yapmak için:
PTT'den alınan e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapılmalıdır.
"Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Sorgulama" hizmeti seçilerek askerlik yeri sorgulanabilir.
Yükümlüler, kendilerine atanan birlikleri ve sevk tarihlerini görüntüleyebilir.