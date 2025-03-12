Polonya Başbakanı Donald Tusk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.
Başkan Erdoğan Tusk'ı resmi törenle karşıladı.
TUSK'A MERDİVENLERİ ÇIKARKEN YARDIMCI OLDU
Başkan Erdoğan, ayağında rahatsızlığı bulunan Tusk'a merdivenleri çıkarken yardımcı oldu.
Karşılama töreni sonrası Erdoğan ve Tusk, ikili görüşmede bulundu.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
Görüşmelerde Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirildi, ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Bilindiği gibi geçtiğimiz yıllarda Türkiye-Polonya ilişkileri 600'üncü yılını geride bırakmıştı.
Ziyaretin ikili ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.