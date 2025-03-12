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Başkan Erdoğan Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı Külliye'de resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan, ayağında rahatsızlığı bulunan Tusk'a merdivenleri çıkarken yardımcı oldu. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıllarda Türkiye-Polonya ilişkileri 600'üncü yılını geride bırakmıştı.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 18:08 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 18:08
Başkan Erdoğan Polonya Başbakanı Donald Tusk’ı kabul etti

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)

Başkan Erdoğan Tusk'ı resmi törenle karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)

TUSK'A MERDİVENLERİ ÇIKARKEN YARDIMCI OLDU

Başkan Erdoğan, ayağında rahatsızlığı bulunan Tusk'a merdivenleri çıkarken yardımcı oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)

Karşılama töreni sonrası Erdoğan ve Tusk, ikili görüşmede bulundu.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Görüşmelerde Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirildi, ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. (AA)Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. (AA)

Bilindiği gibi geçtiğimiz yıllarda Türkiye-Polonya ilişkileri 600'üncü yılını geride bırakmıştı.

Ziyaretin ikili ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.

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