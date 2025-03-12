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İmamoğlu dün ikrar ediyordu bugün inkar! Yıllardır "Doğu Akdeniz" hikayesiyle delil kararttı: 2018'deki sözleri foyasını ortaya çıkardı

Ekrem İmamoğlu öyle bir kenara sıkıştı ki dün ikrar ettiğini bugün inkar etti. Savcılıkta Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne kayıt yaptırmadığını itiraf eden İmamoğlu'nun kendi sitesinde ve CHP’nin sitesinde Doğu Akdeniz'e yer verildi. 2018 tarihli bir röportaj ise İBB Başkanı'nın gerçek dışı beyanlarla delil kararttığını gözler önüne serdi. O dönem Trabzon medyasına konuşan İmamoğlu, "Doğu Akdeniz'in sınavına girdim ve İnşaat Mühendisliği okumaya başladım" dedi. Özetle 8 yıldır anlattığı "Doğu Akdeniz" hikayesiyle usulsüz yatay geçişe kılıf uydurdu.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 14:29 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 15:00
İmamoğlu dün ikrar ediyordu bugün inkar! Yıllardır Doğu Akdeniz hikayesiyle delil kararttı: 2018’deki sözleri foyasını ortaya çıkardı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1990'da Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişte usulsüzlükler tespit edildi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün oluşturduğu inceleme komisyonu yatay geçişten dekanlığa uzanan usulsüzlük zincirini saptadı. O dönemki geçişlerde bazı isimlerin tipeks ile silindiği yerlerine başka isimlerin yazıldığı belirlendi. Oluşturulan rapor YÖK raporuyla da örtüştü.

İmamoğlu dün ikrar etti bugün inkar!



DEKAN İSTİFA VERDİ

Üniversitenin yatay geçişte sorumluluğu olan kim varsa suç duyusunda bulunacağı konuşulurken İşletme Fakültesi dekanı Kamil Ahmet Köse istifasını verdi.

2018'deki sözleri İmamoğlu'nun Doğu Akdeniz yalanını ortaya çıkardı (Takvim.com.tr)2018'deki sözleri İmamoğlu'nun Doğu Akdeniz yalanını ortaya çıkardı (Takvim.com.tr)


DÜN İKRAR ETTİĞİNİ BUGÜN İNKAR ETTİ

Diploması üzerindeki şaibe gölgesi günden güne artan Ekrem İmamoğlu ise öyle bir kenara sıkıştı ki dün ikrar ettiğini bugün inkar eder oldu.

İmamoğlu dün ikrar etti bugün inkar!



2018'DE "DOĞU AKDENİZ'E KAYIT YAPTIRDIM" DEDİ

İmamoğlu'nun 2018 tarihli röportajında bizatihi kendi ağzından Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığını söylediği görüldü.

Henüz Beylikdüzü Belediye Başkanı iken 21 Aralık 2018'de Trabzon merkezli Taka Medya'ya röportaj veren İmamoğlu, "Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin sınavına girdim ve İnşaat Mühendisliği okumaya başladım. Ancak okulun konumunu beğenmedim ve ailemi ikna edip Girne Amerikan Üniversitesi'nin İşletme Bölümüne yazıldım" ifadelerini kullandı.

İBB ve CHP'nin resmi sayfalarında ʺKKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandıʺ yazıyor (Takvim.com.tr)İBB ve CHP'nin resmi sayfalarında ʺKKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandıʺ yazıyor (Takvim.com.tr)

CV'SİNE BİLE YAZDI...

İmamoğlu'nun kendi sitesinde, İBB ve CHP'nin resmi sayfalarında da "KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı. Bir süre sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme bölümüne aldırdı" denildi.

İmamoğlu savcılıkta Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne kayıt yaptırmadığını itiraf etti (Takvim.com.tr)İmamoğlu savcılıkta Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne kayıt yaptırmadığını itiraf etti (Takvim.com.tr)

SAVCILIKTA İTİRAF GELDİ... "DOĞU AKDENİZ'E KAYIT YAPTIRMADIM"

Ancak İmamoğlu, 5 Mart 2025'te verdiği savcılık ifadesinde "Kıbrıs'taki öğrenim hayatıma öncelikle Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümüne girmek niyetiyle kayıt olmaya gittim. Sonrasında Doğu Akdeniz ve Girne Amerikan Üniversiteleri'nin seviye tespit sınavlarına girdim. İnşaat mühendisliği okumak istememem sebebiyle 1988 yılında Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü'ne kayıt yaptırdım. Basına yansıyan 'Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne kayıt yaptırdım' iddiası doğru değildir. Bu konuda geçen bilgiler yanlıştır" dedi.

Yani açık açık Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne kayıt yaptırmadığını itiraf etti.

İmamoğlu'nun geçmişiyle ilgili gerçek dışı anlatımlarla delil karattığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun geçmişiyle ilgili gerçek dışı anlatımlarla delil karattığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr)


GERÇEK DIŞI ANLATIMLARLA DELİL KARARTTI... USULSÜZLÜĞE KILIF UYDURDU

Bahse konu itiraf, İmamoğlu'nun geçmişiyle ilgili gerçek dışı anlatımlarla delil karattığını usulsüz yatay geçiş kılıf uydurduğunu da açık etti.

HÜLLELİ DİPLOMA YOK HÜKMÜNDE

Bu durum usulsüz işler, siyasi torpillerle elde edilen diplomanın yok hükmünde olacağına dair yorumlara sebep oldu.

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