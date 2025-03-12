İmamoğlu dün ikrar ediyordu bugün inkar! Yıllardır "Doğu Akdeniz" hikayesiyle delil kararttı: 2018'deki sözleri foyasını ortaya çıkardı

DEKAN İSTİFA VERDİ Üniversitenin yatay geçişte sorumluluğu olan kim varsa suç duyusunda bulunacağı konuşulurken İşletme Fakültesi dekanı Kamil Ahmet Köse istifasını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun 1990'da Girne Amerikan Üniversitesi 'nden İstanbul Üniversitesi 'ne yaptığı yatay geçişte usulsüzlükler tespit edildi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün oluşturduğu inceleme komisyonu yatay geçişten dekanlığa uzanan usulsüzlük zincirini saptadı. O dönemki geçişlerde bazı isimlerin tipeks ile silindiği yerlerine başka isimlerin yazıldığı belirlendi. Oluşturulan rapor YÖK raporuyla da örtüştü.

2018'deki sözleri İmamoğlu'nun Doğu Akdeniz yalanını ortaya çıkardı (Takvim.com.tr)





DÜN İKRAR ETTİĞİNİ BUGÜN İNKAR ETTİ



Diploması üzerindeki şaibe gölgesi günden güne artan Ekrem İmamoğlu ise öyle bir kenara sıkıştı ki dün ikrar ettiğini bugün inkar eder oldu.





2018'DE "DOĞU AKDENİZ'E KAYIT YAPTIRDIM" DEDİ



İmamoğlu'nun 2018 tarihli röportajında bizatihi kendi ağzından Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığını söylediği görüldü.



Henüz Beylikdüzü Belediye Başkanı iken 21 Aralık 2018'de Trabzon merkezli Taka Medya'ya röportaj veren İmamoğlu, "Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin sınavına girdim ve İnşaat Mühendisliği okumaya başladım. Ancak okulun konumunu beğenmedim ve ailemi ikna edip Girne Amerikan Üniversitesi'nin İşletme Bölümüne yazıldım" ifadelerini kullandı.