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Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç merak edilen soruyu yanıtladı

AK Parti TBMM grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Genel af çıkacak mı?" sorusunu yanıtladı. Tunç, "Af söz konusu değil." dedi.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 14:16 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 14:23
Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç merak edilen soruyu yanıtladı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında belediyelere yüklenilen görevlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Binde 3, bir büyükşehir belediyesi için büyük bir kaynak. Büyükşehir belediyelerinde 2024 bütçe gelirinin binde 3'ü olarak uygulanacak. Bu kaynakları ayıran ve ayırmayan belediyelerin araştırılması gerekiyor; ayırmaları lazım. Binde 3 demek bir büyükşehir belediyesinin 100 milyar gelir bütçesi olduğunda 3 milyarlık kaynak demektir. Bu da köpeklerimiz için çok sayıda barınak ve bu konunun çözümü demek. Bu konudaki hassasiyeti il özel idarelerimiz ve belediyelerimizin göstermesi gerekiyor. Göstermediğinde ne olur. Kanunda birtakım sorumluluklar var.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı (Fotoğraf: DHA)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı (Fotoğraf: DHA)

Yerine getirmezlerse Türk Ceza Kanunu'nda 'görevi kötüye kullanma', ölüm ya da yaralanma meydana gelmiş ise 'taksirle yaralama' ve 'taksirle öldürme' suçlarına iştirak gibi konular gündeme gelir. Hem Türk Ceza Kanunu açısından hem de hukuki tazminat sorumlulukları var. O nedenle gerek belediyeler gerek il özel idarelerimiz bu konuda hassas olmaları lazım. Kanun açık; kanun 2024 yılında bütçelerinde pay ayrılması ve bu payın barınaklar için kullanılması konusu. Bu kaynakların ayrılması gerekiyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı (Fotoğraf: DHA)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı (Fotoğraf: DHA)

'KENDİ MECRASINA YÜRÜYEN İŞLER'
Bakan Tunç, Gaziantep'te Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil işçilerinin eylemlerine ilişkin yasak kararıyla ilgili, "Bunlar tamamen kanun çerçevesi içerisindedir. Bizim bu konuda yorum yapmamız doğru olmaz. İdare mahkemesinin verdiği kararlar da yargı ile alakalı. Valilik bir karar aldıysa bunun bir sebebi vardır idari işlemin. Bu işlem hukuka aykırıysa yargıya götürülüyor. Bu işlemler kendi mecrasında yürüyen işler" diye konuştu.

'AF SÖZ KONUSU DEĞİL'
Bakan Tunç, genel af iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Af söz konusu değil. Kamuoyunda tartışılan ve basına yansıyan 31 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile cezaevinde bulunan ve denetimli serbestliğine 5 yıl kalanlarla ilgili Covid-19 izni çıkmıştı.

Şu anda konuşulan konu da 31 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile cezaevinde bulunmayan; ancak suç tarihi itibari ile daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var. Bu kişilerin bu yasadan yararlanamayanlar için talep var. Bu talebin değerlendirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait. Af söz konusu değildir"

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