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Vatansız FETÖ'cülerin şirket adresi İngiltere! Vatandaşlık alabilmek için tek adrese onlarca şirket!

FETÖ’cülerin Avrupa yapılanmasında iki ülke dikkat çekiyor: Almanya ve İngiltere. Hatta İngiltere’de 90’lı yıllardan itibaren büyüyen örgüt 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından elebaşlarının kaçtığı ülkelerden biri oldu. Firari FETÖ’cülerden Mustafa Yeşil, Akın İpek, Talip Büyük, Mustafa Özcan ve Ali Çelik, İngiltere’de oturum ve vatandaşlık alabilmek için örgütün paralarıyla şirket açtılar. Tek adreste onlarca şirket kaydı dikkat çekerken gayrimenkul oyunları da ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 13:41 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 13:41
Vatansız FETÖ’cülerin şirket adresi İngiltere! Vatandaşlık alabilmek için tek adrese onlarca şirket!

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Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren FETÖ'nün Avrupa yapılanmasının temelini oluşturan ülkelerden biri İngiltere. FETÖ'nün 90'lı yıllardan itibaren giderek büyüyen bir yapılanmaya sahip olduğu İngiltere, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden önce çeşitli örgüt yöneticilerinin de kaçtığı ülkelerden biri oldu.

FETÖ'nün kasası Mustafa Özcan (Ekran görüntüsü)FETÖ'nün kasası Mustafa Özcan (Ekran görüntüsü)

KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkanı firari FETÖ'cü Mustafa Yeşil, Koza Altın'ın eski patronu FETÖ firarisi Akın İpek, örgütün Kuzey Irak imamı olan Talip Büyük, FETÖ'nün gizli kasası ve iki numarası olan Mustafa Özcan ve ortağı Ali Çelik, Bank Asya'nın eski genel müdürü Ahmet Beyaz gibi FETÖ'nün önde gelen isimleri de İngiltere'ye firar edenler arasındaydı.

FETÖ’CÜLERİN ŞİRKETLERİNİN ADRESİ LONDRA (Takvim.com.tr)FETÖ’CÜLERİN ŞİRKETLERİNİN ADRESİ LONDRA (Takvim.com.tr)

İngiltere'de bu isimler haricinde çok sayıda vatandaşlık ve oturum izni almış FETÖ'cü var. Peki İngiltere'ye her giden bu kadar kolay vatandaşlık ve oturum alabiliyor mu?

İngiltere'de 200 bin sterlin değerinde yatırım yaparak "girişimci" ya da 2 milyon sterlin değerinde yatırım yaparak "yatırımcı vizeleri" ile 45 günde oturum hakkı elde edilebiliyor. 6 yılın sonunda ise yatırım yapanlar İngiltere vatandaşı olma hakkına sahip olabiliyor.

Londra'ya firar eden FETÖ'cüler de İngiltere'nin "girişimci"lik üzerinden oturum ve sonrasında da vatandaşlık alabilmesini fırsata çevirdi. Firari örgüt yöneticileri, mahrem imamlar ve ailelerinin oturum ve vatandaşlık alabilmesi için örgütün maddi finansmanıyla şirketler açtılar.

FETÖ’CÜLERİN ŞİRKETLERİNİN ADRESİ LONDRA (Takvim.com.tr)FETÖ’CÜLERİN ŞİRKETLERİNİN ADRESİ LONDRA (Takvim.com.tr)

TEK ADRESTE ONLARCA ŞİRKET

FETÖ firarilerinin, oturum ve vatandaşlık alabilmek için Londra'da aynı adresler üzerine yüzlerce şirket açtıkları İngiliz hükümetinin kayıtlarında yer alıyor. FETÖ'cüler bir adres üzerinden birçok şirket açarak, İngiltere'de oturum ve vatandaşlık alabilmeyi başarmış. Aynı adresler üzerinden yüzlerce firari FETÖ mensubunun bilgilerine ulaşmak mümkün.

FETÖ’CÜLERİN ŞİRKETLERİNİN ADRESİ LONDRA (Takvim.com.tr)FETÖ’CÜLERİN ŞİRKETLERİNİN ADRESİ LONDRA (Takvim.com.tr)

FETÖ'cülerin şirket açmak için kullandığı adreslerden birisi: 244 Chase Road, London, England, N14 6HH. Dışardan bakılınca standart 2 katlı bir İngiliz evi gibi gözüken dairenin adresine kayıtlı birçok şirket var. FETÖ'nün en tanınan isimlerinden olan Mustafa Yeşil, Ahmet Beyaz, Tarık Toros, Özcan Keleş, İsmail Sezgin gibi isimlerin şirketleri bu adrese kayıtlı. Aynı adrese kayıtlı daha birçok ismi bilinen FETÖ'cünün şirketi var.

FETÖ’CÜLERİN ŞİRKETLERİNİN ADRESİ LONDRA (Takvim.com.tr)FETÖ’CÜLERİN ŞİRKETLERİNİN ADRESİ LONDRA (Takvim.com.tr)

FETÖ'cülerin açtıkları şirketleri için kullandığı bir diğer adres de Suite 1, 596 Green Lanes, Palmers Green, London, United Kingdom, N135RY. Bu adreste de Mustafa Özcan ve İsmet AKSOY gibi örgütün tepe yöneticilerinin yanı sıra yine çok sayıda mahrem imamın adına kayıtlı şirketleri var.

FETÖ’CÜLERİN ŞİRKETLERİNİN ADRESİ LONDRA (Takvim.com.tr)FETÖ’CÜLERİN ŞİRKETLERİNİN ADRESİ LONDRA (Takvim.com.tr)

ÖRGÜTÜN PARA KASALARI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yıllarca "himmet" adı altında topladığı paralardan ve gelirlerinden ayırdığı önemli bir miktar paranın olduğu biliniyor. Ancak, bu paranın miktarı ve nerede olduğu hep tartışma konusu oldu. Bu paralar ise örgütün para kasası olarak anılan çeşitli yöneticilerinin ve aile üyelerinin Londra'daki şirketlerinde işletiliyor.

FETÖ’CÜLERİN ŞİRKETLERİNİN ADRESİ LONDRA (Takvim.com.tr)FETÖ’CÜLERİN ŞİRKETLERİNİN ADRESİ LONDRA (Takvim.com.tr)

Örgütün paralarını kontrol etmek ve çeşitli yatırımlarda çalıştırmak için İsmet AKSOY, Mustafa YEŞİL, Mustafa ÖZCAN, Talip BÜYÜK, Ahmet BEYAZ, Ali ÇELİK, Şerif Ali TEKALAN gibi isimlerin kendileri ya da çocukları üzerine açılmış çok sayıda gerçek şirketleri de bulunuyor. Şerif Ali TEKALAN'ın oğlu da Londra'da emlak yatırım şirketi sahibi.

FETÖ’CÜLERİN ŞİRKETLERİNİN ADRESİ LONDRA (Takvim.com.tr)FETÖ’CÜLERİN ŞİRKETLERİNİN ADRESİ LONDRA (Takvim.com.tr)

Talip BÜYÜK ve Ali ÇELİK'in Londra'da hem kendilerine hem de oğullarına ait şirketleri var. KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkanı firari FETÖ'cü Mustafa Yeşil'in de hem kendine hem de çocuklarına ait Londra'da ayrı ayrı şirketleri mevcut.

Örgüt üyelerinin örgüte ait yatırımları gayrimenkul sektöründe ve düşük riskli finans piyasalarında değerlendirdiği biliniyor ancak örgütün parasının miktarının büyüklüğü bilinmezliğini koruyor.

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