İzmir Körfezi’ndeki görüntüler gündem olmuştu! İZSU’ya 3 milyonluk ceza! Bakan Kurum’dan paylaşım

Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi 'ne atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bakanlık ekipleri bölgede inceleme yaptı.

CHP'li belediye yönetimindeki İzmir'de, atık su deşarjı yapılan Körfez 'de suyun rengi değişti, çevreye kötü koku yayıldı.

İzmir Körfezi'ndeki görüntüler gündem yaratmıştı. (AA)

CEZA UYGULANDI

Bu kapsamda İZSU'ya Çevre Kanunu'na istinaden bu kez de 3 milyon 343 bin lira idari ceza uygulandı.

Çevre kirliliğiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz. İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.