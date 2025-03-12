İzmir Körfezi’ndeki görüntüler gündem olmuştu! İZSU’ya 3 milyonluk ceza! Bakan Kurum’dan paylaşım

CHP'li belediye yönetimindeki İzmir'de, atık su deşarjı yapılan Körfez'de suyun rengi değişti, çevreye kötü koku yayıldı.
Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bakanlık ekipleri bölgede inceleme yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'ya ait deşarj hattından İç Körfez'e arıtılmadan atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi.
İzmir Körfezi'ndeki görüntüler gündem yaratmıştı. (AA)
CEZA UYGULANDI
"BU MEMLEKETİN SUYU, TOPRAĞI SAHİPSİZ DEĞİL"
Bu kapsamda İZSU'ya Çevre Kanunu'na istinaden bu kez de 3 milyon 343 bin lira idari ceza uygulandı.
Çevre kirliliğiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz. İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Bakan Kurum'un sosyal medya paylaşımı.
DAHA ÖNCE DE CEZA KESİLMİŞTİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı"na göre Körfez'de gemileri, kıyıda ise belediyeler ve sanayi sitelerinin arıtma tesislerinde denetimlerini sürdürüyor.
Bakanlık ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU'ya ait tesislerde daha önce gerçekleştirdiği denetimlerde de ihlaller tespit etmişti. Çevre Kanunu'na aykırı şekilde atık su deşarjı ve izin belgesi olmadan tesis işletmekten dolayı İZSU'ya 17 milyon 634 bin 413 TL tutarında 16 idari ceza kesilmişti.