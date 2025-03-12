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İzmir Körfezi'ndeki görüntüler gündem olmuştu! İZSU'ya 3 milyonluk ceza! Bakan Kurum'dan paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi’ne arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne, 3 milyon 343 bin 688 lira ceza uyguladı.Bakan Kurum,konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 12:38 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 12:41
İzmir Körfezi’ndeki görüntüler gündem olmuştu! İZSU’ya 3 milyonluk ceza! Bakan Kurum’dan paylaşım

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CHP'li belediye yönetimindeki İzmir'de, atık su deşarjı yapılan Körfez'de suyun rengi değişti, çevreye kötü koku yayıldı.

Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bakanlık ekipleri bölgede inceleme yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'ya ait deşarj hattından İç Körfez'e arıtılmadan atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi.

İzmir Körfezi'ndeki görüntüler gündem yaratmıştı. (AA)İzmir Körfezi'ndeki görüntüler gündem yaratmıştı. (AA)

CEZA UYGULANDI
Bu kapsamda İZSU'ya Çevre Kanunu'na istinaden bu kez de 3 milyon 343 bin lira idari ceza uygulandı.

"BU MEMLEKETİN SUYU, TOPRAĞI SAHİPSİZ DEĞİL"

Çevre kirliliğiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz. İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Kurum'un sosyal medya paylaşımı. Bakan Kurum'un sosyal medya paylaşımı.

DAHA ÖNCE DE CEZA KESİLMİŞTİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı"na göre Körfez'de gemileri, kıyıda ise belediyeler ve sanayi sitelerinin arıtma tesislerinde denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlık ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU'ya ait tesislerde daha önce gerçekleştirdiği denetimlerde de ihlaller tespit etmişti. Çevre Kanunu'na aykırı şekilde atık su deşarjı ve izin belgesi olmadan tesis işletmekten dolayı İZSU'ya 17 milyon 634 bin 413 TL tutarında 16 idari ceza kesilmişti.

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