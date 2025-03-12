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Ankara Suriye ile YPG-SDG arasındaki imzaya nasıl bakıyor? "Mehmetçik Suriye'de kalmaya devam edecek"

Türkiye’nin sınır güvenliği açısından kritik bir gelişme yaşandı: Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, terör örgütünün Suriye’den tasfiyesini öngören 8 maddelik anlaşmaya imza attı. Bu mutabakatla YPG/SDG, devlet kurumlarına entegre olurken, petrol sahaları ve sınır geçişleri Şam yönetimine devredilecek. Peki, Ankara bu imzaya nasıl bakıyor? Anlaşma “Terörsüz Türkiye” hedefine yönelik olumlu bir adım olarak görülürken Mehmetçiğin Suriye’de kalmaya devam edip etmeyeceği sorusu da yanıt buldu...

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 09:32 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 09:46
Ankara Suriye ile YPG-SDG arasındaki imzaya nasıl bakıyor? Mehmetçik Suriye’de kalmaya devam edecek

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Türkiye terör belasından kurtulmak için "Terörsüz Türkiye" adımını atarken bölgede önemli gelişmeler yaşanıyor...

PKK elebaşı Öcalan'ın "Tüm gruplar silah bıraksın" çağrısına aykırı açıklamalar yaparak ABD ve İsrail'e bel bağlayan YPG geçtiğimiz gün "teslim" oldu.

8 MADDELİK ANLAŞMA İMZALANDI
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, YPG/SDG'nin Suriye'den tasfiyesi için 8 maddelik anlaşma imzaladı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin 8 maddelik anlaşmaya imza attıSuriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin 8 maddelik anlaşmaya imza attı

Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG'nin devlet kurumlarına katılacağını duyurdu.

Anlaşmanın maddeleri şöyle:

-Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması.

- Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması.

- Tüm Suriye topraklarında ateşkes.

- Sınır geçişleri, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesi.

- Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmesinin sağlanması.

- Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ve güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesini desteklemek.

- Bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek.

- Uygulama komiteleri, yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin 8 maddelik anlaşmaya imza attıSuriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin 8 maddelik anlaşmaya imza attı

ANKARA BU ANLAŞMAYA NASIL BAKIYOR?
Peki Türkiye bu anlaşmaya nasıl bakıyor? Dün (11 Mart) Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'na katılan Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Suriye'de atılan imzaya ilişkin konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN: KAZANAN SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN TAMAMI OLACAK
"Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz" diyen Erdoğan, ilk günden beri hep bunu savunduklarını ve bunun ehemmiyetine dikkati çektiklerini dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Fotoğraf: A.A)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Fotoğraf: A.A)

Erdoğan, "Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması, Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır." şeklinde konuştu.

Anlaşmaya ilişkin Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de 11 madde ile Ankara'nın bakışını yazdı. Mehmetçiğin Suriye'de kalmaya devam edeceğini belirten Selvi, "Terör faaliyeti olduğunda müdahale edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele konseptinde değişen bir şey olmayacak." dedi.

Başkan Erdoğandan Şam-YPG mutabakatı açıklaması: Kazanan Suriye olacakBaşkan Erdoğandan Şam-YPG mutabakatı açıklaması: Kazanan Suriye olacak

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Şimdi gelelim Suriye'deki gelişmeye Ankara'nın nasıl baktığına.

1- Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için önemli bir gelişme olarak görülüyor.

2- Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasında yapılan anlaşma olumlu bulunuyor. Ama uygulamayı da görmek istiyoruz deniliyor.

20 ŞUBAT'TA İMZALANACAKMIŞ
3- Mazlum Abdi'nin, Öcalan'a çağrısı bizi kapsamıyor çıkışından sonra 10 Mart'ta imzalanan anlaşma sürpriz oldu ama Ankara için sürpriz olmamış. Hatta beklenen gelişmeymiş. "20 Şubat'ta imzalanacaktı. Ancak araya bazı pürüzlerin girmesi nedeniyle 10 Mart'ta imzalandı" deniliyor.

4- Mazlum Abdi'yi Şam'a Amerikalılar helikopterle getirmiş. ABD'nin anlaşmanın imzalanmasında katkısı olumlu yönde olmuş.

LAZKİYE VE TARTUS
5- Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 6 Mart'ta Lazkiye ve Tartus'ta Esed rejimi artıklarının başlattığı kalkışma girişimini, yeni Suriye yönetiminin test edilmesi olarak tanımlamıştı. Peki Lazkiye ve Tartus'taki olaylar sürerken Mazlum Abdi, anlaşmaya nasıl razı oldu? Ankara'nın değerlendirmesi, "Yeni Suriye yönetimi Lazkiye ve Tartus'taki kalkışma girişimini bastırmakta başarılı olunca Mazlum Abdi, anlaşmaya yanaşmak zorunda kaldı" yönünde.

4 VE 7'NCİ MADDE
6- Anlaşmanın 4. maddesinde yer alan, "Suriye devletinin yönetimine entegre edilecek" ibaresini birileri ısrarla, "PKK silahlarını bırakmadan Suriye resmi ordusunun içinde yer alacak" diye göstermeye çalışıyor. Ama Ankara böyle okumuyor. Tam aksine, 4'üncü madde ile, 7'nci maddede yer alan, "Suriye'deki toplumsal barışı tehdit eden girişimler reddedilecek" maddesinin birlikte değerlendirilmesi isteniyor.

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DEVLET İÇİNDE DEVLET
7- Baas rejimini görmüş, iç savaşı yaşamış olan Suriye'de devlet içinde devlet, ordu içinde ordu olacak; böyle bir yapılanmaya izin verir mi? Devrik Esed ordusu bile 6 Mart'ta Lazkiye ve Tartus'ta bir kalkışma girişiminde bulundu. PKK-YPG'ye ordu içinde özel bir birlik verilse, devlet içinde ayrı bir yapılanma kurmalarına izin verilse yarın darbe girişiminde bulunmalarını kim engelleyebilir? Bu celladına ipini teslim etmek olur. Türkiye buna müsaade etmezdi.

KANDİL'E GİDECEKLER
8- Yıl sonuna kadar sürecin tamamlanması öngörülüyor. Ama Ankara, sürecin hızlanacağı görüşünde. PKK- YPG'lilerden anlaşmayı kabul etmeyenler ve Suriyeli olmayanlar belli bir takvim dahilinde Suriye'yi terk edip, Kandil'e geçecekler. Peki Kandil silah bırakma kararı alınca ne yapacaklar?

9- Suriye devleti petrol sahalarını, sınır kapılarını, havaalanını, barajları teslim alacak. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanmış olacak. Suriye'nin kaynakları Suriye devletine geçecek. Türkiye'nin sınır güvenliği sağlanmış olacak.

MEHMETÇİK SURİYE'DE
10- Türk askeri Suriye'de kalmaya devam edecek. Böylece sahadaki gelişmeleri takip edeceğiz. Terör faaliyeti olduğunda müdahale edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele konseptinde değişen bir şey olmayacak.

Mehmetçik Suriye'de (Takvim.com.tr Arşiv)Mehmetçik Suriye'de (Takvim.com.tr Arşiv)

SİYASİ PARTİ KURACAKLAR
11- Yeni Suriye Anayasası ile Suriyelilerin tamamı eşit haklara sahip olacak. Suriye başkanlık sistemiyle yönetilen üniter bir devlet olarak kurulacak. SDG-PKK-YPG silahları bırakıp, siyasi mücadelede yerini alacak. Suriye devletine entegre olduktan sonra siyasi parti kurarak ya da mevcut bir siyasi partiyle demokratik sistem içinde yerini alabilecek.

Artık yeni bir Suriye var.

Suriye'de PKK-YPG'nin silah bırakmasıyla birlikte Kandil'in de silah bırakması konusunda daha da umutlu olabiliriz."

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