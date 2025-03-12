Ankara Suriye ile YPG-SDG arasındaki imzaya nasıl bakıyor? "Mehmetçik Suriye'de kalmaya devam edecek"

Erdoğan, "Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması, Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır." şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN: KAZANAN SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN TAMAMI OLACAK "Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz" diyen Erdoğan, ilk günden beri hep bunu savunduklarını ve bunun ehemmiyetine dikkati çektiklerini dile getirdi.

Anlaşmaya ilişkin Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de 11 madde ile Ankara'nın bakışını yazdı. Mehmetçiğin Suriye'de kalmaya devam edeceğini belirten Selvi, "Terör faaliyeti olduğunda müdahale edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele konseptinde değişen bir şey olmayacak." dedi.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Şimdi gelelim Suriye'deki gelişmeye Ankara'nın nasıl baktığına.

1- Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için önemli bir gelişme olarak görülüyor.

2- Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasında yapılan anlaşma olumlu bulunuyor. Ama uygulamayı da görmek istiyoruz deniliyor.

20 ŞUBAT'TA İMZALANACAKMIŞ

3- Mazlum Abdi'nin, Öcalan'a çağrısı bizi kapsamıyor çıkışından sonra 10 Mart'ta imzalanan anlaşma sürpriz oldu ama Ankara için sürpriz olmamış. Hatta beklenen gelişmeymiş. "20 Şubat'ta imzalanacaktı. Ancak araya bazı pürüzlerin girmesi nedeniyle 10 Mart'ta imzalandı" deniliyor.

4- Mazlum Abdi'yi Şam'a Amerikalılar helikopterle getirmiş. ABD'nin anlaşmanın imzalanmasında katkısı olumlu yönde olmuş.

LAZKİYE VE TARTUS

5- Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 6 Mart'ta Lazkiye ve Tartus'ta Esed rejimi artıklarının başlattığı kalkışma girişimini, yeni Suriye yönetiminin test edilmesi olarak tanımlamıştı. Peki Lazkiye ve Tartus'taki olaylar sürerken Mazlum Abdi, anlaşmaya nasıl razı oldu? Ankara'nın değerlendirmesi, "Yeni Suriye yönetimi Lazkiye ve Tartus'taki kalkışma girişimini bastırmakta başarılı olunca Mazlum Abdi, anlaşmaya yanaşmak zorunda kaldı" yönünde.

4 VE 7'NCİ MADDE

6- Anlaşmanın 4. maddesinde yer alan, "Suriye devletinin yönetimine entegre edilecek" ibaresini birileri ısrarla, "PKK silahlarını bırakmadan Suriye resmi ordusunun içinde yer alacak" diye göstermeye çalışıyor. Ama Ankara böyle okumuyor. Tam aksine, 4'üncü madde ile, 7'nci maddede yer alan, "Suriye'deki toplumsal barışı tehdit eden girişimler reddedilecek" maddesinin birlikte değerlendirilmesi isteniyor.

DEVLET İÇİNDE DEVLET

7- Baas rejimini görmüş, iç savaşı yaşamış olan Suriye'de devlet içinde devlet, ordu içinde ordu olacak; böyle bir yapılanmaya izin verir mi? Devrik Esed ordusu bile 6 Mart'ta Lazkiye ve Tartus'ta bir kalkışma girişiminde bulundu. PKK-YPG'ye ordu içinde özel bir birlik verilse, devlet içinde ayrı bir yapılanma kurmalarına izin verilse yarın darbe girişiminde bulunmalarını kim engelleyebilir? Bu celladına ipini teslim etmek olur. Türkiye buna müsaade etmezdi.

KANDİL'E GİDECEKLER

8- Yıl sonuna kadar sürecin tamamlanması öngörülüyor. Ama Ankara, sürecin hızlanacağı görüşünde. PKK- YPG'lilerden anlaşmayı kabul etmeyenler ve Suriyeli olmayanlar belli bir takvim dahilinde Suriye'yi terk edip, Kandil'e geçecekler. Peki Kandil silah bırakma kararı alınca ne yapacaklar?

9- Suriye devleti petrol sahalarını, sınır kapılarını, havaalanını, barajları teslim alacak. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanmış olacak. Suriye'nin kaynakları Suriye devletine geçecek. Türkiye'nin sınır güvenliği sağlanmış olacak.