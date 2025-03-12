İSKİ duyurdu: İstanbul baraj doluluk oranları son durum

İstanbul'un su kaynakları, küresel ısınma ve değişken hava koşullarının etkisiyle yakından takip ediliyor. Son günlerde etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyesini artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, megakente su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 78,22 seviyesine ulaştı.