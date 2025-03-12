İSKİ duyurdu: İstanbul baraj doluluk oranları son durum

İstanbul'un su kaynakları, küresel ısınma ve değişken hava koşullarının etkisiyle yakından takip ediliyor. Son günlerde etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyesini artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, megakente su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 78,22 seviyesine ulaştı.
(İSKİ)
İstanbul barajlarında son durum ne?
En düşük su oranına sahip baraj Sazlıdere olurken, en dolu baraj ise Elmalı barajı olarak kaydedildi. 12 Mart Çarşamba günü itibarıyla İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranları listelendi.
(İSKİ)
12 Mart 2025 Çarşamba İstanbul baraj doluluk oranları
💧 Ömerli Barajı: %88,09
💧 Darlık Barajı: %76,4
💧 Elmalı Barajı: %95,21
💧 Terkos Barajı: %80,07
💧 Alibey Barajı: %64,78
💧 Büyükçekmece Barajı: %74,37
💧 Sazlıdere Barajı: %57,56
💧 Istrancalar Barajı: %78,18
💧 Kazandere Barajı: %83,58
💧 Pabuçdere Barajı: %81,98