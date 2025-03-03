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Polise mukavemetin hesabını verecek! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e soruşturma

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için 31 Ocak'ta İstanbul Adliyesi karşısında toplanan grubun kolluk güçlerine mukavemet ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 23:49 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 00:08
Polise mukavemetin hesabını verecek! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e soruşturma

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği gün, adliye önünde toplanan partililerin kolluk güçlerine mukavemet göstermesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e soruşturma. (Takvim.com.tr arşiv)CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e soruşturma. (Takvim.com.tr arşiv)

POLİSE MUKAVVEMETİN HESABINI VERECEK

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı.

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