Aydın’da kavgayı ayıran polise tekmeli saldırı! Başsavcılıktan açıklama

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Aydın'da'ın Bozdoğan İlçesinde düzenlenen deve güreşleri sırasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polis memuruna yönelik tekmeli saldırı gündeme oturdu. Bozdoğan ilçesinde 23 Şubat'ta düzenlenen deve güreşi festivalinde bir grup arasında kavga çıkmış, tarafları ayırmak için müdahale eden trafik polisine O.Ç. isimli şahıs saldırmıştı. Kavgayı ayıran polise saldırı anı kamerada Olayın ardından saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saldırı vatandaşların tepkisini çekti.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olay sonrası bazı sosyal medya platformlarında, görevli polis memuruna yönelik kasten yaralama olayı sonrasında şüphelilerin serbest bırakıldığı, bazı platformlarda ise polislerin vatandaşlara zor kullanma yetkisini aşacak şekilde müdahalede bulunduğu iddialarının yer aldığı belirtildi. Polise saldırı anı ortaya çıktı (Fotoğraf: İHA) OLAY 23 ŞUBAT'TA YAŞANDI

Açıklamada, Bozdoğan Belediyesinin 23 Şubat'ta düzenlediği deve güreşi organizasyonunun ardından bir grup arasında kavga çıktığı, kolluk görevlilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı ve yaşanan arbedede hafif şekilde yaralandıkları ifade edildi.