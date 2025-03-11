Başkan Erdoğan davet etti: Polonya Başbakanı Donald Tusk Türkiye’ye geliyor

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 12 Mart Çarşamba günü Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Başkan Erdoğan ve Donald Tusk (AA)
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.
Başkan Erdoğan ve Donald Tusk (AA)
Görüşmelerde Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek, ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
Başkan Erdoğan ve Donald Tusk (AA)
600 YILLIK İKİLİ İLİŞKİLER
Bilindiği gibi geçtiğimiz yıllarda Türkiye-Polonya ilişkileri 600'üncü yılını geride bırakmıştı. Ziyaretin ikili ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.