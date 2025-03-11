Başkan Erdoğan davet etti: Polonya Başbakanı Donald Tusk Türkiye’ye geliyor

Başkan Erdoğan ve Donald Tusk (AA)

Görüşmelerde Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek, ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.