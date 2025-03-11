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Ekrem İmamoğlu yatay geçişte usulsüzlük iddialarına cevap veremedi!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu usulsüz yatay geçiş ve sahte diploma iddialarına ilişkin bir televizyon kanalında sorulan sorular karşısında kalecilik kariyerinden bahsetti. Türk yargısını hedef alan İmamoğlu, sunucunun özgeçmiş sorusuna, "Boş sorular bunlar" diyerek devam eden soruşturmayı itibarsızlaştırmaya çalıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 02:18 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 02:18
Ekrem İmamoğlu yatay geçişte usulsüzlük iddialarına cevap veremedi!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine dair tespitler üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

DİPLOMA SORULARINA VERDİĞİ CEVAPLAR TEPKİ ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta ifadesi alınan İmamoğlu, bir televizyon programında kendisine yöneltilen diploma sorularına verdiği akılalmaz cevaplarla tepki çekti.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)

KKTC'DEKİ KALECİLİK KARİYERİNİ ANLATTI

Devam eden soruşturmayı itibarsızlaştırmak için her türlü yolu deneyen İmamoğlu, konuyu dile getiren sunucuya ilk olarak KKTC'deki kalecilik kariyerinden bahsetti.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)

TÜRK YARGISINI HEDEF ALDI

Ardından adliyede verdiği ifadede kendisine sorulan soruyla alay eden İmamoğlu, bağımısız yargı organlarının başlattığı soruşturmayı hedef aldı. Yaptığı usulsüzlükle ilgili sorulan sorulara kaçamak cevaplar veren İmamoğlu, "Ben sana bir şey söyleyeyim mi senin yarın 50 yıllık tapuna el koyarlar, babandan ailenden kalma tapuna el koyarlar. Kimin? Herkesin el koyarlar, tapusuna el koyarlar, zeytinliğini elinden alırlar, tarlasını elinden alırlar, arabasını elinden alırlar." diyerek milyonların Türk yargısına olan güvenini sarsmaya çalıştı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)

ÖZGEÇMİŞ SORUSU SONRASI KÖŞEYE SIKIŞTI

"Özgeçmişiniz değişmiş" sorusunu da yanıtsız bırakan İmamoğlu, "Boş meseleler bunlar, ciddi sorun var mı bana? Boş soru bunlar ya valla boş soru" diyerek geçiştirdi.

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