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CHP'li Çiğli Belediyesi'nden skandal! İşten çıkarılan kadın sinir krizi geçirdi: Namus sözü dedin

CHP'li belediyelerde işçi kıyımları patlak vermeye devam ediyor. CHP'li Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan bir kadın çalışan, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a seçim öncesi verilen sözleri hatırlatarak sinir krizi geçirdi.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 02:10 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 02:31
CHP’li Çiğli Belediyesi’nden skandal! İşten çıkarılan kadın sinir krizi geçirdi: Namus sözü dedin

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CHP'li belediye başkanlarının seçimlerden önce "CHP'li hiçbir belediye işçi çıkarmayacak" demesine rağmen işten çıkarmalar devam etti.

CHP'li Çiğli Belediyesin'den skandal! İşten çıkarılan kadın sinir krizi geçirdi: Namus sözü dedin (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)CHP'li Çiğli Belediyesin'den skandal! İşten çıkarılan kadın sinir krizi geçirdi: Namus sözü dedin (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Seçimler biter bitmez işçi kıyımına başlayan CHP'li belediyeler işçiye zulüm etmeye devam ediyor.

CHP'li Çiğli Belediyesin'den skandal! İşten çıkarılan kadın sinir krizi geçirdi: Namus sözü dedin (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)CHP'li Çiğli Belediyesin'den skandal! İşten çıkarılan kadın sinir krizi geçirdi: Namus sözü dedin (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

CHP'Lİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ'NDEN SKANDAL
Birçok belediyede yapılan topluca işten çıkarma skandalına CHP'li Çiğli Belediyesi'de katıldı. CHP'li belediye tarafından işten çıkarılan bir kadın, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a seçim öncesi verilen sözleri hatırlatarak sinir krizi geçirdi.

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"NAMUS SÖZÜ DEDİN"
İşten çıkarılan kadın, "Söz verdin, namus sözü dedin. 2 tane çocuğum var. Ben 9 aydır açım" sözleri ile feryat etti. Onur Emrah Yıldız'ın ise rahat tavırları dikkat çekti.

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