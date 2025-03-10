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Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? Bayram tatili 9 gün mü?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre, Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Bayramın hangi gün başlayacağı ve kaç gün süreceği, resmi tatil planlarını etkileyecek. Peki, 2025 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte detaylar…

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 09:10 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 09:10
Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? Bayram tatili 9 gün mü?

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Ramazan Bayramı tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri, milyonlarca çalışan ve öğrenci tarafından merak ediliyor. Bayram tatilini planlamak isteyenler için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi, tatil tarihlerini netleştirdi. Peki, 2025 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte detaylar…

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🌟 RAMAZAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İşte detaylı bayram takvimi:

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün Tatil)

🎉 Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

🎉 Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

🎉 Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Bu takvime göre, resmi tatil süreci 29 Mart Cumartesi öğleden sonra başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.

🔄 BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı şu an için merak konusu. Tatilin uzatılması için 27-28 Mart Perşembe ve Cuma günlerinin idari izin kapsamına alınması gerekiyor.

Hükümetten ve yetkililerden gelecek açıklamalara bağlı olarak tatilin 9 gün olup olmayacağı netlik kazanacak.

Resmi olarak şu an tatil 4,5 gün olarak görünüyor.

Özel sektör çalışanları için tatil süreleri işverenlerin kararına bağlı olacak.

💡 KİMLER KAÇ GÜN TATİL YAPACAK?

Kamu çalışanları: İdari izin kararlına bağlı olarak 9 gün tatil yapabilirler.

Özel sektör çalışanları: Tatil süreleri şirketlerin kararına bağlı olacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri: Tatil süresi resmi takvime göre uygulanacak.

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