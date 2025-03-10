Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? Bayram tatili 9 gün mü?

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Ramazan Bayramı tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri, milyonlarca çalışan ve öğrenci tarafından merak ediliyor. Bayram tatilini planlamak isteyenler için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi, tatil tarihlerini netleştirdi. Peki, 2025 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte detaylar…

Fotoğraflar: AA 🌟 RAMAZAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İşte detaylı bayram takvimi: ✨ Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün Tatil) 🎉 Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar 🎉 Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi 🎉 Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı Bu takvime göre, resmi tatil süreci 29 Mart Cumartesi öğleden sonra başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.