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Mart ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaba geçecek? Ödeme takvimi belli oldu mu?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik olarak her ay düzenli şekilde gerçekleştiriliyor. Bu ödemeler çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla yapılıyor. Peki mart ayı SED ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 15:15 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 15:15
Mart ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaba geçecek? Ödeme takvimi belli oldu mu?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı mart ayında da hak sahipleri tarafından merakla bekleniyor. Peki 2025 mart ayı SED yardımı yattı mı? Ödeme takvimi belli oldu mu? İşte detaylar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SED YARDIMI YATTI MI?

Henüz Mart ayı SED ödemeleri hakkında resmi açıklama gelmedi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SED YARDIMI 2025 NE KADAR OLDU?

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 7 bin 94 liraya yükseldi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 208 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık."

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