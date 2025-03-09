Mart ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaba geçecek? Ödeme takvimi belli oldu mu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı mart ayında da hak sahipleri tarafından merakla bekleniyor. Peki 2025 mart ayı SED yardımı yattı mı? Ödeme takvimi belli oldu mu? İşte detaylar.
(Takvim Foto Arşiv)
SED YARDIMI YATTI MI?
Henüz Mart ayı SED ödemeleri hakkında resmi açıklama gelmedi.
(Takvim Foto Arşiv)
SED YARDIMI 2025 NE KADAR OLDU?
Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti: