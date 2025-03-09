A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!

A101, 8-14 Mart tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu! Çay, peynir, yoğurt, ayçiçek yağı, deterjan, bulaşık makinesi kapsülü gibi temel gıda ve temizlik ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca, 13 Mart itibarıyla geçerli olacak "Aldın Aldın" kampanyasında elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, mutfak gereçleri ve oyuncaklarda da cazip indirimler var.
🔶 12'Lİ TUVALET KAĞIDI 95 TL
🔶 TORKU SÜT 95 TL
A101 AKTÜEL İNDİRİMLERİ
🍶 Çay 500 g – 99.50 TL
🧀 Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 KG – 289 TL
🧀 Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1KG – 135 TL
🍯 Helva 500 g – 105 TL
🍯 Bal 600 g – 199 TL
🍗 Şinitzel 700 g – 75 TL
🥛 Yarım Yağlı Yoğurt – 169 TL
🛢️ Ayçiçek Yağı 5L – 339,50 TL
🍪 Atıştırmalık ve Gıda Ürünleri
🍫 Kakaolu Kremalı Bisküvi 110 g – 14,50 TL
🥛 Süt 4x1L %0,5 Yağlı – 95 TL
🛁 Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri
🧴 Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml – 99 TL
🛍️ Roll On Çeşitleri 50 ml – 69,90 TL
🧺 Toz Deterjan 10 KG – 299 TL
🍽️ Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı – 164 TL
🧼 Sıvı Sabun 3L – 84,50 TL
🧻 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li – 95 TL
🥬 6-9 MART A101 SEBZE & MEYVE İNDİRİMLERİ
🍋 Limon – 29,75 TL
🍅 Domates – 35 TL
🍏 Atıştırmalık Starking Elma – 25 TL
🍊 Portakal – 29.50 TL
🌶️ Sivri Biber Paket – 32,75 TL
🍄 Tabak Mantar – 45 TL
🥩 Et Ürünleri
🥩 Dana Kıyma 400 g – 189 TL
🥩 Dana Kıyma 400 g – 194 TL
🥩 Dana Izgara Köfte 400 g – 179 TL
🛵 13 MART A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
🏍️ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped – 49.990 TL
🛵 Maxi Scooter – 64.990 TL
🚗 Araç Tipi El Süpürgesi – 399 TL
🚗 Oto Cam Sileceği – 69,50 TL
🚗 Kör Nokta Uyarı Aynası – 64,50 TL
🔧 Dijital Hava Kompresörü – 679 TL
🔦 Mıknatıslı LED Işıldak & El Feneri – 179 TL
📺 Elektronik Ürünler
📺 65 İnç 4K Ultra HD Android TV – 24.999 TL
📺 43 İnç FHD Android TV – 10.999 TL
🔋 Powerbank – 449 TL
🔊 Bluetooth Hoparlör – 349 TL
🍳 Mutfak Ürünleri
🍳 Katmer ve Gözleme Sacı – 1.099 TL
🛁 Vakumlu Siyah Nokta Temizleme Cihazı – 299 TL
🧹 Fantom Carbon Dikey Süpürge – 1.699 TL
💡 Led Işıklı Cımbız – 79,50 TL
🥣 Çubuk El Blender – 399 TL
🔨 Hırdavat ve Boya Ürünleri
🛠️ Piranha Vidalama Seti – 849 TL
🛠️ Dekupaj Testere – 749 TL
🎨 Casati Panel Kapı Boyası 2,5 L – 599 TL
🖌️ Tavan Boyası 17,5L – 449 TL
🎨 Slikonlu Plastik Duvar Boyası 10 KG – 399 TL
🎒 Çanta ve Kamp Ürünleri
👜 Erkek El Çantası – 149 TL
🎒 PP Valiz Orta Boy – 759 TL
🎒 Kabin Boy Valiz – 689 TL
🪑 Katlanabilir Piknik Sandalyesi – 449 TL
🪑 Piknik Sandalyesi – 299 TL
🪑 Katlanabilir Kamp Sandalyesi – 289 TL
🪑 Kamp Taburesi – 99,50 TL
🧸 Oyuncak Ürünleri
🛻 Oyuncak Çöp Kamyonu – 229 TL
🚜 Oyuncak Dozer – 159 TL
🏎️ Oyuncak Formula 1 Yarış Seti – 379 TL
🎯 Yumuşak Top Atan Oyuncak – 299 TL
🛩️ Uçaklı Askeri Set – 335 TL
🎀 Oyuncak Makyaj ve Piknik Çantası – 119 TL
🚰 Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri
🚰 Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili – 6.999 TL
🍽️ Bulaşık Makinesi – 12.799 TL
🧺 Çamaşır Makinesi – 13.499 TL
🧊 No-Frost Buzdolabı Inox – 21.999 TL