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A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12'li tuvalet kağıdı 95 TL'ye düştü!

A101 9-14 Mart 2024 indirimli ürünler kataloğu açıklandı! Haftanın Yıldızları kampanyası kapsamında çay, peynir, zeytin, ayçiçek yağı, yoğurt, deterjan ve daha birçok temel gıda ve temizlik ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. İşte, A101 9-14 Mart indirim listesi ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 16:17 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 16:17
A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!

A101, 8-14 Mart tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu! Çay, peynir, yoğurt, ayçiçek yağı, deterjan, bulaşık makinesi kapsülü gibi temel gıda ve temizlik ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca, 13 Mart itibarıyla geçerli olacak "Aldın Aldın" kampanyasında elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, mutfak gereçleri ve oyuncaklarda da cazip indirimler var.

A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!

🔶 12'Lİ TUVALET KAĞIDI 95 TL

🔶 TORKU SÜT 95 TL

A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!

A101 AKTÜEL İNDİRİMLERİ

🍶 Çay 500 g – 99.50 TL
🧀 Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 KG – 289 TL
🧀 Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1KG – 135 TL
🍯 Helva 500 g – 105 TL
🍯 Bal 600 g – 199 TL
🍗 Şinitzel 700 g – 75 TL
🥛 Yarım Yağlı Yoğurt169 TL
🛢️ Ayçiçek Yağı 5L – 339,50 TL

A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!

🍪 Atıştırmalık ve Gıda Ürünleri

🍫 Kakaolu Kremalı Bisküvi 110 g – 14,50 TL
🥛 Süt 4x1L %0,5 Yağlı – 95 TL

🛁 Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri

🧴 Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml – 99 TL
🛍️ Roll On Çeşitleri 50 ml – 69,90 TL
🧺 Toz Deterjan 10 KG – 299 TL
🍽️ Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı – 164 TL
🧼 Sıvı Sabun 3L – 84,50 TL
🧻 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li – 95 TL

A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!

🥬 6-9 MART A101 SEBZE & MEYVE İNDİRİMLERİ

🍋 Limon29,75 TL
🍅 Domates35 TL
🍏 Atıştırmalık Starking Elma25 TL
🍊 Portakal29.50 TL
🌶️ Sivri Biber Paket32,75 TL
🍄 Tabak Mantar45 TL

A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!

🥩 Et Ürünleri

🥩 Dana Kıyma 400 g – 189 TL
🥩 Dana Kıyma 400 g – 194 TL
🥩 Dana Izgara Köfte 400 g – 179 TL

A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!

🛵 13 MART A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

🏍️ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped49.990 TL
🛵 Maxi Scooter64.990 TL
🚗 Araç Tipi El Süpürgesi399 TL
🚗 Oto Cam Sileceği69,50 TL
🚗 Kör Nokta Uyarı Aynası64,50 TL
🔧 Dijital Hava Kompresörü679 TL
🔦 Mıknatıslı LED Işıldak & El Feneri179 TL

A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!

📺 Elektronik Ürünler

📺 65 İnç 4K Ultra HD Android TV24.999 TL
📺 43 İnç FHD Android TV10.999 TL
🔋 Powerbank449 TL
🔊 Bluetooth Hoparlör349 TL

A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!

🍳 Mutfak Ürünleri

🍳 Katmer ve Gözleme Sacı1.099 TL
🛁 Vakumlu Siyah Nokta Temizleme Cihazı299 TL
🧹 Fantom Carbon Dikey Süpürge1.699 TL
💡 Led Işıklı Cımbız79,50 TL
🥣 Çubuk El Blender399 TL

A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!

🔨 Hırdavat ve Boya Ürünleri

🛠️ Piranha Vidalama Seti849 TL
🛠️ Dekupaj Testere749 TL
🎨 Casati Panel Kapı Boyası 2,5 L599 TL
🖌️ Tavan Boyası 17,5L449 TL
🎨 Slikonlu Plastik Duvar Boyası 10 KG399 TL

A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!

🎒 Çanta ve Kamp Ürünleri

👜 Erkek El Çantası149 TL
🎒 PP Valiz Orta Boy759 TL
🎒 Kabin Boy Valiz689 TL
🪑 Katlanabilir Piknik Sandalyesi449 TL
🪑 Piknik Sandalyesi299 TL
🪑 Katlanabilir Kamp Sandalyesi289 TL
🪑 Kamp Taburesi99,50 TL

A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!

🧸 Oyuncak Ürünleri

🛻 Oyuncak Çöp Kamyonu229 TL
🚜 Oyuncak Dozer159 TL
🏎️ Oyuncak Formula 1 Yarış Seti379 TL
🎯 Yumuşak Top Atan Oyuncak299 TL
🛩️ Uçaklı Askeri Set335 TL
🎀 Oyuncak Makyaj ve Piknik Çantası119 TL

A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!

🚰 Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri

🚰 Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili6.999 TL
🍽️ Bulaşık Makinesi12.799 TL
🧺 Çamaşır Makinesi13.499 TL
🧊 No-Frost Buzdolabı Inox21.999 TL

A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!
A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!
A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!
A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!
A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!
A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!
A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!
A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!
A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!
A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!