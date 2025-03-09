A101 9 -14 Mart aktüel ürünler indirimi! 12’li tuvalet kağıdı 95 TL’ye düştü!

A101, 8-14 Mart tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu! Çay, peynir, yoğurt, ayçiçek yağı, deterjan, bulaşık makinesi kapsülü gibi temel gıda ve temizlik ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca, 13 Mart itibarıyla geçerli olacak "Aldın Aldın" kampanyasında elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, mutfak gereçleri ve oyuncaklarda da cazip indirimler var.