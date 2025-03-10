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Müteahhidin temelinde yalan var! KKTC'de partileyen İmamoğlu İstanbul'da "durumum yok" dedi: Şaibeli diploma usulsüz geçişte ANAP torpili

Diploması üzerindeki şaibe giderek artan Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişinde yeni belge ortaya çıktı. İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun ANAP bağlantıları ve hemşehri damarını kullanıp dönemin TBMM Başkanı Necmettin Karaduman'ı referans olarak yazdığı görüldü. KKTC’de paralı kayıt yaptıracak, ev tutacak, hazırlık ve iki yıl okuyacak kadar parası olan İmamoğlu'nun yatay geçiş formuna "Ekonomik durumum iyi değil" yazması müteahhidin şaibeli diplomaya giden yolları yalanlarla ördüğünü gözler önüne serdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 15:15 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 15:38
Müteahhidin temelinde yalan var! KKTC’de partileyen İmamoğlu İstanbul’da durumum yok dedi: Şaibeli diploma usulsüz geçişte ANAP torpili

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Diplomasındaki usulsüzlük ve şaibe YÖK tarafından tescillenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı yatay geçisine ilişkin yeni bir belge gün yüzüne çıktı.

Belgede yer alan "Hakkınızda bilgi alınacak kişiler (öğretim üyesi, yüksek kademe yöneticisi ya da tanınmış kişi" hanesine İmamoğlu tarafından Necmettin Karaduman ve Özalp Tazan'ın referans olarak yazıldığı görüldü.

İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişinde yeni belge ortaya çıktı (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişinde yeni belge ortaya çıktı (Takvim.com.tr)


HEM NİKAH ŞAHİDİ HEM DE BABA DOSTU

Bilindiği üzere Karaduman, Ekrem İmamoğlu'nun hem nikah şahidi hem de baba dostu. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından yapılan 6 Kasım 1983 seçiminde Anavatan Partisi'nden (ANAP) Trabzon milletvekili olan Karaduman, 4 Aralık 1983 ve 12 Eylül 1985 tarihlerinde iki kez olmak üzere TBMM Başkanlığı'na seçildi ve 29 Kasım 1987 tarihine kadar bu görevde kaldı.

Usulsüz yatay geçişte referans olarak yazılan Necmettin Karaduman Ekrem İmamoğlu'nun hem nikah şahidi hem de baba dostu (Takvim.com.tr)Usulsüz yatay geçişte referans olarak yazılan Necmettin Karaduman Ekrem İmamoğlu'nun hem nikah şahidi hem de baba dostu (Takvim.com.tr)

O yıllarda İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da ANAP Trabzon il yönetiminde görev almış. 1980'li yılların güçlü siyasi figürü Karaduman'ın dönemin İ.Ü Rektörü Cemi Demiroğlu ile yakın ilişki içerisinde olduğu söyleniyor.

Hasan İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Hasan İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)


HER FIRSATTA "BABADAN VARLIKLIYIM" DİYORDU! GEÇİŞ BELGESİNE "DURUMUM İYİ DEĞİL" YAZMIŞ

Her fırsatta babadan varlıklık olduğu dile getiren İmamoğlu'nun yatay geçiş formundaki "Neden fakülltemize yatay geçiş yapmak istiyorsunuz?" sorusuna verdiği cevap ise oldukça manidar: "Ekonomik durumum iyi olmadığından"

KKTC'de paralı kayıt yaptıracak, ev tutacak, hazırlık ve iki yıl okuyacak kadar parası olan İmamoğlu'nun "Ekonomik durumum iyi olmadığından" iyi olmadığından geçiş yapmak istiyorum" beyanı şaibeli diplomaya giden yolların yalanlarla örüldüğünü gözler önüne serdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şaibeli diploma iddiaları sonrası Çağlayan'da ifade verdi (Takvim.com.tr)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şaibeli diploma iddiaları sonrası Çağlayan'da ifade verdi (Takvim.com.tr)

ÖZALP TOZAN ORGANİZATÖR

Gelelim İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçiş için referans olarak gösterdiği ikinci isim Özalp Tozan'a...

Tozan'ın YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi'ne öğrenci temin eden organizatör olduğu ifade ediliyor.

Hatırlanacağı üzere İmamoğlu savcılık ifadesinde Necmettin Karaduman ve Özalp Tozan2la ilgili "Bana sormuş olduğunuz Özalp Tazan o zamanlarda Girne Amerikan Üniversitesi'nde hatırladığım kadarıyla yöneticiydi. Necmettin Karaduman ise çok saygın, aynı zamanda TBMM Başkanlığı yapmış ailece tanıdığımız Trabzon milletvekili olduğu için tanırım" demişti.

İmamoğlu'nun yatay geçisindeki kontenjan usulsüzlüğü belgelendi (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun yatay geçisindeki kontenjan usulsüzlüğü belgelendi (Takvim.com.tr)



YATAY GEÇİŞTE KONTENJAN USULSÜZLÜĞÜ BELGELENDİ

Öte yandan yatay geçişte kontenjan usulsüzlüğü yapıldığı belgelendi. 10 kişilik kadroya fazladan 38 kişi alınarak İmamoğlu'nun önündeki engelin kaldırıldığı belirlendi.

İmamoğlu panikle özgeçmişini güncelledi (Takvim.com.tr)İmamoğlu panikle özgeçmişini güncelledi (Takvim.com.tr)

"ŞAİBE" PANİĞİ İMAMOĞLU'NA CV GÜNCELLETTİ!

İmamoğlu'nun yakın zamanda "İletişim işletme" olan CV'sini "İngilizce İşletme" olarak güncellemesi şaibeyi daha da artırdı.

Şaibe paniği İmamoğluna CV güncelletti! Yatay geçişte kontenjan usulsüzlüğü belgelendi: 10dan 48e çıkarıp liste şişirdilerŞaibe paniği İmamoğluna CV güncelletti! Yatay geçişte kontenjan usulsüzlüğü belgelendi: 10dan 48e çıkarıp liste şişirdiler

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