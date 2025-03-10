Müteahhidin temelinde yalan var! KKTC'de partileyen İmamoğlu İstanbul'da "durumum yok" dedi: Şaibeli diploma usulsüz geçişte ANAP torpili

Diplomasındaki usulsüzlük ve şaibe YÖK tarafından tescillenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı yatay geçisine ilişkin yeni bir belge gün yüzüne çıktı.
Belgede yer alan "Hakkınızda bilgi alınacak kişiler (öğretim üyesi, yüksek kademe yöneticisi ya da tanınmış kişi" hanesine İmamoğlu tarafından Necmettin Karaduman ve Özalp Tazan'ın referans olarak yazıldığı görüldü.
İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişinde yeni belge ortaya çıktı (Takvim.com.tr)
HEM NİKAH ŞAHİDİ HEM DE BABA DOSTU
Bilindiği üzere Karaduman, Ekrem İmamoğlu'nun hem nikah şahidi hem de baba dostu. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından yapılan 6 Kasım 1983 seçiminde Anavatan Partisi'nden (ANAP) Trabzon milletvekili olan Karaduman, 4 Aralık 1983 ve 12 Eylül 1985 tarihlerinde iki kez olmak üzere TBMM Başkanlığı'na seçildi ve 29 Kasım 1987 tarihine kadar bu görevde kaldı.
Usulsüz yatay geçişte referans olarak yazılan Necmettin Karaduman Ekrem İmamoğlu'nun hem nikah şahidi hem de baba dostu (Takvim.com.tr)
O yıllarda İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da ANAP Trabzon il yönetiminde görev almış. 1980'li yılların güçlü siyasi figürü Karaduman'ın dönemin İ.Ü Rektörü Cemi Demiroğlu ile yakın ilişki içerisinde olduğu söyleniyor.
Hasan İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)
HER FIRSATTA "BABADAN VARLIKLIYIM" DİYORDU! GEÇİŞ BELGESİNE "DURUMUM İYİ DEĞİL" YAZMIŞ
Her fırsatta babadan varlıklık olduğu dile getiren İmamoğlu'nun yatay geçiş formundaki "Neden fakülltemize yatay geçiş yapmak istiyorsunuz?" sorusuna verdiği cevap ise oldukça manidar: "Ekonomik durumum iyi olmadığından"
KKTC'de paralı kayıt yaptıracak, ev tutacak, hazırlık ve iki yıl okuyacak kadar parası olan İmamoğlu'nun "Ekonomik durumum iyi olmadığından" iyi olmadığından geçiş yapmak istiyorum" beyanı şaibeli diplomaya giden yolların yalanlarla örüldüğünü gözler önüne serdi.