Beyoğlu’nda kıskıvrak yakalandı! Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi gözaltına alındı

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Kurduğu motosikletli suç ağıyla örgütün liderliğini yapan Barış Boyun, 22 Mayıs 2024 tarihinde İtalya'da yapılan bir operasyonla yakalanmış, "yeni nesil mafya" olarak da tanımlanan çetenin elebaşının Türkiye'ye iadesi talebiyle süreç başlatılmıştı.

Ercan Boyun'un evinde ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu bulundu. (DHA) Çete lideri Barış Boyun'un ağabeyi E.B., ise uyuşturucudan gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesince önceki gün Beyoğlu'nda operasyon düzenlendi.