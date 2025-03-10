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Beyoğlu'nda kıskıvrak yakalandı! Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi gözaltına alındı

İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi E.B., İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. "Uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla hakkında işlem başlatılan şahsın üzerinde bir miktar bonzai de bulundu.

İHA İHA
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 15:31 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 15:32
Beyoğlu’nda kıskıvrak yakalandı! Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi gözaltına alındı

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Kurduğu motosikletli suç ağıyla örgütün liderliğini yapan Barış Boyun, 22 Mayıs 2024 tarihinde İtalya'da yapılan bir operasyonla yakalanmış, "yeni nesil mafya" olarak da tanımlanan çetenin elebaşının Türkiye'ye iadesi talebiyle süreç başlatılmıştı.

Ercan Boyun'un evinde ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu bulundu. (DHA)Ercan Boyun'un evinde ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu bulundu. (DHA)

Çete lideri Barış Boyun'un ağabeyi E.B., ise uyuşturucudan gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesince önceki gün Beyoğlu'nda operasyon düzenlendi.

Organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi Ercan Boyun, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. (DHA)Organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi Ercan Boyun, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. (DHA)

BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ
E.B. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Barış Boyun'un ağabeyi olduğu öğrenilen E.B.'nin üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirildi. Şüphelinin evindeki aramalarda ise 29,21 bonzai, 4 bin 200 TL para ve uyuşturucu maddeleri satışa hazır hale getirmek için kullanılan çok sayıda klipsli şeffaf poşet ele geçirildi. Yakalanan şüpheli E.B. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

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