SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

TÜSİAD üst yönetimi için hazırlanan iddianame kabul edildi: Hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

Hükümeti ve yargıyı hedef alan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras için düzenlenen iddianame kabul edildi. Turan ve Aras 20 Mayıs günü İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

AA AA
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 14:29 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 14:53
TÜSİAD üst yönetimi için hazırlanan iddianame kabul edildi: Hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Turan ve Aras hakkında hakkında 'Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan dava açılmıştı. Orhan Turan ve Ömer Arif Aras hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame kabul edildi.

TÜSİAD Genel Kurulu'nda ʺPolitik Hayatta Olağanüstü Olaylarʺ başlıklı slayt açıldı. (Takvim.com.tr)TÜSİAD Genel Kurulu'nda ʺPolitik Hayatta Olağanüstü Olaylarʺ başlıklı slayt açıldı. (Takvim.com.tr)

Turan ve Aras 20 Mayıs Salı günü hakim karşısına çıkacak.


TÜSİAD ve YİK Başkanı'na dava: Mahkeme tarihi belli oldu!

İDDİANAMENİN DETAYLARI

Turan ve Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Aras ve Turan'ın Türkiye genelinde hukuki güvenliğin olmadığını, vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik güven probleminin olduğunu, bu sebeple huzursuzluğun bulunduğunu, tutuklama iş ve işlemlerinin hukuksuz olduğunu, kayyum atama iş ve işlemleri ile gözaltı, tutuklama gibi hukuki tedbirlerin toplumda güveni sarstığını beyan ettikleri aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerin içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylarla ilgili değerlendirmede bulunarak, telkin ve yönlendirici mahiyetteki yanıltıcı ve dezenformasyon içerikli bilgileri yaydıkları kaydedildi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras (Takvim.com.tr)TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras (Takvim.com.tr)

Aras'ın konuşmasının TÜSİAD'ın internet sitesi üzerinden görüntülü ve yazılı şekilde yayınlandığı belirtilen iddianamede, şüphelilerin konuşmalarını ekonomi alanında bulunduğu konum ve kariyerleri ile birçok üyesi bulunan derneğin başkanlık makamında bulunmalarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle gerçekleştirmeleri nedeniyle, eyleminin etki alanını genişlettikleri ifade edildi.

Şüphelilerin beyanlarının düşünce ve kanaat (ifade) özgürlüğü açıklama sınırlarını aştığı, haber ya da bilgi verme hakkı kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedilen iddianamede, şüphelilerin ayrıca toplumun doğru haber veya bilgiyi alma ve erişme hakkını yanıltıcı bilgiler aracılığıyla engelledikleri, içeriğini bilmedikleri ve toplumun genelini ilgilendiren olaylara ve adli işlere ilişkin bilgileri sırf halk arasında endişe ve panik yaratmak amacıyla söyledikleri öne sürüldü.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (Takvim.com.tr)TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (Takvim.com.tr)

İddianamede şüphelilerin sözlerinin ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili olduğu, bu kapsamda eylemlerinin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu, şüpheliler tarafından siyasi, ekonomik ve ticari konularda toplumu manipüle etmek amacıyla gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgiler verildiği vurgulandı.

İddianamede, şüphelilerin "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan cezalandırılmaları istenirken, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan soruşturma dosyasının ayrıldığı belirtildi. Bu suçun soruşturma usullerinin ve suçtan zarar gören unsurunun farklı olması nedeniyle ayırma kararı verildiği kaydedildi.

TÜSİADın tepesine operasyon! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Arasa yurt dışı yasağı | İfadeleri ortaya çıktıTÜSİADın tepesine operasyon! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Arasa yurt dışı yasağı | İfadeleri ortaya çıktı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve Mehmet Ömer Arif Arasa bir dava bir soruşturma!TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve Mehmet Ömer Arif Arasa bir dava bir soruşturma!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine Başkan Erdoğan’ın liderliğinde toplanıyor! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki konular
İmralı’da ne yaşandı ne bitti? DEM Parti’nin siyasi parti ziyaretlerinde ikinci tur... Heyet CHP Genel Merkezi’nde
Türk Telekom
TÜSİAD üst yönetimi için hazırlanan iddianame kabul edildi: Hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in yeni bahanesi: Öcalan bize yoldaş demedi dost dedi o yüzden silah bırakmıyoruz | Yine ABD’ye yalvardı
Suriye ordusu rejim kalıntıları ve YPG/PKK saldırılarını püskürttü! ABD ve Rusya’dan acil çağrı: BMGK toplanacak
Muhaberat artığı MOSSAD ajanı! Kim bu vitrin şebbihası Selim Narlı? Mektupla Netanyahu’ya yalvardı... Tek hayali Alevi özerk devleti
CHP’li Deniz Baykal’a kaset kumpası! FETÖ firarisi Ankara’da yakalandı
Ece Gürel’in başına ne geldi? Yakınları anlattı: Kadın çığlıkları duyduk! Baba gözyaşları içinde konuştu! Cadılık eğitimi alıyor muydu?
Spor yazarları Alanyaspor Galatasaray maçını yorumladı: Figüranlara rol yazılıyor! Hakem için dikkat çeken sözler
Mimar Ece Gürel’i ölüme götüren mobbing! Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalet temizle çay getiri sindiremedi
İstanbul’a Antalya havası geliyor! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar kapıda! 22 dereceye hazır olun
Türkiye İsrail’i veto etti siyonistler Ankara’yı hedef aldı!
Transfer detayları sır gibi saklanmıştı: Slovak yıldızın sözleşme detaylarına TAKVİM ulaştı! İşte Skriniar gerçekleri
Dilan Polat Güzellik Merkezi’nde çalışıyordu! İntiharının ardındaki gizem aydınlatıldı! O isme tutuklama
Terörsüz Türkiye bölgesel iş birliği! Amman’da 5’li güvenlik masası tek mesaj: Şam’ın yanındayız | DEAŞ’la mücadele vurgusu: Ortak operasyon odası kurulacak
Aslan geri dönüşle kazandı! Alanyaspor - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
CHP’li Ahmet Kurtuluş gözaltına alınmıştı | İfadesi ortaya çıktı! AK Partili Elif Lale Bilgili’ye sistematik mobbing... Atalım şunu dışarı
Usta Oyuncu Macit Koper’in acı günü! Kanserle mücadele eden hayat arkadaşı Hülya Koper’i kaybetti
Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi