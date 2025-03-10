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İmralı'da ne yaşandı ne bitti? DEM Parti'nin siyasi parti ziyaretlerinde ikinci tur... Heyet CHP Genel Merkezi'nde

İmralı'dan gelen "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetsin" çağrısı sonrası DEM Parti sürece dair bilgilendirme yapmak adına ikinci kez siyasi parti turuna çıktı. İlk olarak EMEP'le görüşen DEM heyeti, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'le bir araya geldi.

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 13:41 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 13:58
İmralı’da ne yaşandı ne bitti? DEM Parti’nin siyasi parti ziyaretlerinde ikinci tur... Heyet CHP Genel Merkezi’nde

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Türkiye, terörsüz bir gelecek inşa etme doğrultusunda çok kritik bir dönemeçte.

Başkan Erdoğan'ın "iç cephe" vurgusu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "PKK'nın lağvedilmesine" yönelik telkinleri sonrası İmralı'dan PKK'yı fesih açıklama geldi.

ÖCALAN: TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKSIN, PKK KENDİNİ FESHETSİN

Teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK ve türevlerine "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetsin" çağrısı yaptı.

27 Şubat'ta bizzat kendi el yazısıyla mektup kaleme alan Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.

DEM Parti heyeti CHP Genel Merkezi'nde (Fotoğraf: X)DEM Parti heyeti CHP Genel Merkezi'nde (Fotoğraf: X)

SİYASİ PARTİ ZİYARETLERİNDE İKİNCİ TUR

Sürece müteakip DEM Parti önce yetkili kurullarını topladı ardından Meclis'i bilgilendirmek için ikinci kez siyasi partilerin kapısı çalındı.

DEM Parti'nin ilk durağı EMEP oldu. Heyet daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti.

Partinin bugün son durağı DEVA Partisi Genel Merkezi olacak. DEM Parti heyeti saat 16.30'da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek.

DEM Parti'nin siyasi parti ziyaretlerinde ikinci tura çıktı (Takvim.com.tr)DEM Parti'nin siyasi parti ziyaretlerinde ikinci tura çıktı (Takvim.com.tr)

HANGİ PARTİYE NE ZAMAN GİDİLECEK?

DEM Parti 12 Mart'ta, TİP, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni, 17 Mart'ta ise AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek.

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