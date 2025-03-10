İmralı’da ne yaşandı ne bitti? DEM Parti’nin siyasi parti ziyaretlerinde ikinci tur... Heyet CHP Genel Merkezi’nde

Türkiye, terörsüz bir gelecek inşa etme doğrultusunda çok kritik bir dönemeçte.



Başkan Erdoğan'ın "iç cephe" vurgusu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "PKK'nın lağvedilmesine" yönelik telkinleri sonrası İmralı'dan PKK'yı fesih açıklama geldi.

ÖCALAN: TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKSIN, PKK KENDİNİ FESHETSİN



Teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK ve türevlerine "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetsin" çağrısı yaptı.

27 Şubat'ta bizzat kendi el yazısıyla mektup kaleme alan Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.