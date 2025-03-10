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Çelik Kubbe'nin gücüne güç katacak GÖKBERK FPV dron tehditlerini başarıyla imha etti: Bu kez füze yok lazer var!

Çelik Kubbe sisteminin gücüne güç katacak GÖKBERK mobil lazer silah sistemi, FPV dronlara karşı yapılan testte, tehditlerin farklı senaryolarda tespiti, otomatik takibi ve imhasını başarıyla gerçekleştirdi.

AA AA
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 14:05
Çelik Kubbe’nin gücüne güç katacak GÖKBERK FPV dron tehditlerini başarıyla imha etti: Bu kez füze yok lazer var!

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GÖKBERK mobil lazer silah sistemi, FPV dronlara karşı yapılan testte, tehditlerin farklı senaryolarda tespiti, otomatik takibi ve imhasını başarıyla gerçekleştirdi.

FPV dron tehditlerini GÖKBERK başarıyla imha etti!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, GÖKBERK, mini/mikro İHA'ları ve EYP gibi tehditleri "hard kill-soft kill" imha etmeyi sağlayan yakın alan hava savunma silah sistemi olarak öne çıkıyor.

GÖKBERK mobil lazer silah sistemi (Ekran görüntüsü)GÖKBERK mobil lazer silah sistemi (Ekran görüntüsü)

FPV DRONLARA KARŞI TEST EDİLDİ

Daha önce döner kanatlı ve sabit kanatlı kamikaze İHA'lara karşı etkinliği kanıtlanan GÖKBERK, son olarak muharebe alanındaki güncel asimetrik tehditlerden olan FPV dronlara karşı da test edildi.

Yürütülen test çalışmalarında, GÖKBERK sistemiyle, FPV tehditlerin farklı senaryolarda tespiti, otomatik takibi ve imhası başarıyla gerçekleştirildi.

Böylece ASELSAN, GÖKBERK ile Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe sistemi içinde görev yapacak yeni ve kritik bir ürün daha geliştiriyor.

"ÇELİK KUBBE'YE GÜÇ KATACAK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Bu kez füze yok, lazer var. Savunma sanayisinde ürün ve teknoloji kabiliyetlerimiz gelişiyor, zenginleşiyor. Milli Lazer Silah Sistemi GÖKBERK, Çelik Kubbe'ye güç katacak." ifadesini kullandı.

GÖKBERK mobil lazer silah sistemi (Ekran görüntüsü)GÖKBERK mobil lazer silah sistemi (Ekran görüntüsü)

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de milli mühendisliğin gücüyle, milli hava savunma mimarisi Çelik Kubbe'ye en yüksek teknolojiye sahip sistemleri eklediklerini belirterek, "Mobil Lazer Silah Sistemi GÖKBERK; yerli lazer kaynağı ve alt sistemlerle, radar ve elektro-optiklerle hedef tespiti/takibi, doldurma ihtiyacı olmadan, minimum güç, maksimum etkinlikle mini-mikro İHA'ların imhasını sağlıyor. Güç seviyesi artırılabilir modüler platform tasarıma sahip GÖKBERK'imiz de sahada oyun değiştirmeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK BİLGEM'İN DE İŞBİRLİĞİYLE YERLİ OLARAK GELİŞTİRİLDİ

GÖKBERK, ASELSAN'ın İHTAR platformuyla lazer silahını, dağıtık mimari yerine 6x6 mobil intikal yeteneğine sahip platform üzerinde buluşturuyor. TÜBİTAK BİLGEM başta olmak üzere ekosistemdeki birçok aktörün desteğiyle oluşturulan sistemin, önemli tüm alt bileşenleri yerli olarak geliştirildi.

GÖKBERK mobil lazer silah sistemi (Ekran görüntüsü)GÖKBERK mobil lazer silah sistemi (Ekran görüntüsü)

GÖKBERK, yüksek hüzme kalitesine sahip yerli lazer kaynağı kullanarak hedeflerin "hard kill" imhasını gerçekleştirirken, yine ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik karıştırıcıyla "soft kill" imha olanağı da sağlıyor.

Sistem, yönlendirme birimi üzerinde bulunan çeşitli elektro-optik sistemlerle çok hassas hedef takibi yapabiliyor. Yapay zeka destekli algoritmalarla sistemin takip ve teşhis yetenekleri en üst seviyeye çıkıyor. Gelişmiş üstün takip yeteneğinin yanı sıra yüksek lazer hüzme çıkış kalitesi sayesinde GÖKBERK, hedef setinde yer alan tehditleri oldukça kısa sürelerde imha edebiliyor.

GÖKBERK mobil lazer silah sistemi (Ekran görüntüsü)GÖKBERK mobil lazer silah sistemi (Ekran görüntüsü)

UZUN SÜRE KESİNTİSİZ ATIŞ YAPABİLİYOR

Üzerinde bulunan 7 gün 24 saat çalışma prensibine göre tasarlanan soğutucu sayesinde GÖKBERK, uzun süre kesintisiz atış yapabiliyor. Minimum güç ile maksimum etki yaratan sistem, maliyet etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Askeri üsler, havaalanları, enerji santralleri, petrol rafinerileri gibi sabit tesislerin savunulmasında kritik rol üstlenecek olan GÖKBERK, mobil intikal yeteneği sayesinde geniş bir uygulama alanına sahip olacak.

GÖKBERK'in farklı hava koşullarında yürütülen atışlı test ve denemelerinden elde edilen verilerle sistem üzerinde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.

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