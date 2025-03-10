Çelik Kubbe’nin gücüne güç katacak GÖKBERK FPV dron tehditlerini başarıyla imha etti: Bu kez füze yok lazer var!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, GÖKBERK, mini/mikro İHA'ları ve EYP gibi tehditleri "hard kill-soft kill" imha etmeyi sağlayan yakın alan hava savunma silah sistemi olarak öne çıkıyor.

GÖKBERK mobil lazer silah sistemi, FPV dronlara karşı yapılan testte, tehditlerin farklı senaryolarda tespiti, otomatik takibi ve imhasını başarıyla gerçekleştirdi.

GÖKBERK mobil lazer silah sistemi (Ekran görüntüsü)

FPV DRONLARA KARŞI TEST EDİLDİ



Daha önce döner kanatlı ve sabit kanatlı kamikaze İHA'lara karşı etkinliği kanıtlanan GÖKBERK, son olarak muharebe alanındaki güncel asimetrik tehditlerden olan FPV dronlara karşı da test edildi.

Yürütülen test çalışmalarında, GÖKBERK sistemiyle, FPV tehditlerin farklı senaryolarda tespiti, otomatik takibi ve imhası başarıyla gerçekleştirildi.

Böylece ASELSAN, GÖKBERK ile Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe sistemi içinde görev yapacak yeni ve kritik bir ürün daha geliştiriyor.

"ÇELİK KUBBE'YE GÜÇ KATACAK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Bu kez füze yok, lazer var. Savunma sanayisinde ürün ve teknoloji kabiliyetlerimiz gelişiyor, zenginleşiyor. Milli Lazer Silah Sistemi GÖKBERK, Çelik Kubbe'ye güç katacak." ifadesini kullandı.