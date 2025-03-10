YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in yeni bahanesi: Öcalan bize "yoldaş" demedi "dost" dedi o yüzden silah bırakmıyoruz | Yine ABD'ye yalvardı

ʺPKK ile ilgim yokʺ diyen Şahin uzun yıllar PKK'da üst düzey görevler aldı (Takvim.com.tr) "PKK İLE İLGİLİM YOK" DİYOR PKK'LILAR İÇİN ŞART KOŞMAYA KALKIYOR! "Öcalan'la beraber PKK üyeliğiyle suçlanan tutuklular serbest kalsın" diyerek pazarlığa girişen Suriye 'deki teröristbaşı, "Artık Kürtlerin barışçıl ve demokratik bir biçimde direnişlerini ortaya koymaları önemlidir. Söz konusu olan onların tam siyasi haklarıdır. Bunların da yeni Türkiye anayasasında yer alması gerekir. Türkiye, silahlarını bırakan savaşçılara kapılarını açmalı ki bundan sonra Türkiye'de siyasi olarak gelişebilsinler" diyecek kadar ileri gitti.

YPG elebaşı Şahin (Takvim.com.tr)





YİNE ABD'YE YALVARDI... "ASKER ÇEKME, YARDIM KESME"



ABD'ye "Suriye'den asker çekme, bize olan yardımlarını kesme" diyerek yalvaran Ferhat Abdi Şahin, "Amerikalıların burada kalıp olup biteni izlemeleri zorunludur. Eğer şimdi giderlerse kaos ve huzursuzluk çıkacağından korkuyorum. Bölgemizde denge ve istikrarı sağlayacak olan ABD askerleridir" sözleriyle acizlik itirafında bulundu.



YPG elebaşı panikte: ʺAmerikalılar çekilirse huzursuzluk çıkacağından korkuyorumʺ (Takvim.com.tr)



"Trump'ın ABD yardımlarındaki kesintileri sizi de etkiliyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, DEAŞ militanlarının 38 bin yakınının yaşadığı El Hol kampı için üç aylık bir süre belirledi. Bu sürenin sonunda ABD'nin kampa fon sağlamaya devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Aksi takdirde ne olur?" sorusuna yanıt veren Abdi şunları söyledi:



Ciddi bir güvenlik riskidir. (YPG)SDG, DEAŞ kamplarını ve hapishanelerini tek başına idare edecek kapasiteye sahip değil. Yardım ödemeleri durdurulursa huzursuzluk çıkabilir.



Tüm bölgeyi istikrarsızlaştırabilir. Hapishaneler ve kamplar için kalıcı bir çözüme ihtiyacımız var.







