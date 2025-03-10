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YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in yeni bahanesi: Öcalan bize "yoldaş" demedi "dost" dedi o yüzden silah bırakmıyoruz | Yine ABD'ye yalvardı

"Tüm gruplar silah bıraksın" diyen İmralı'yı ıskartaya çıkartıp İsrail'e yalvaran YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin silah bırakmamak için yeni bir bahaneye sığındı. Öcalan'ın kendilerine gönderdiği mesajda "yoldaş" demeyip "dost" ifadesini kullandığı için çağrıyı üzerlerine almadıklarını söyleyen Abdi, "Biz PKK'nın parçası değiliz" yalanını ortaya attı. "İlgim yok" dediği PKK'lılar için pazarlığa girişen Abdi, İmralı'nın serbest kalma talebi olmamasına rağmen "Öcalan" şartı koştu. Acizce ABD'ye yalvardı, "Asker çekme, yardımlarını kesme" dedi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 12:05 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 12:07
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in yeni bahanesi: Öcalan bize yoldaş demedi dost dedi o yüzden silah bırakmıyoruz | Yine ABD’ye yalvardı

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PKK'nın Suriye kolu YPG, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Tüm gruplar silah bırakmalı" çağrısına uymayıp şark kurnazlığına girişti.

Elebaşı Ferhat Abdi Şahin "Öcalan'ın çağrısı direkt PKK'nın silah bırakmasına yöneliktir. Doğrudan bizim bölgemiz ve güçlerimiz için değildir" diyerek silah bırakmayacaklarını duyurdu. Bunun üzerine İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder "YPG yapılanması da Öcalan'dan ilham ile ortaya çıkarılan bir yapıdır. Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir" sözleriyle çağrının YPG'yi kapsadığını yineledi.

Bebek katili Netanyahu'nun "Suriye Kürtleri korunmalı" söyleminden yüz bulan YPG'li Şahin ise İmralıl'yı ıskartaya çıkarıp İsrail'e rota kırdı. Netanyahu'ya "Desteğinizi bekliyoruz" diyerek yalvardı.

Teröristbaşı Öcalan ve ʺmanevi oğlumʺ dediği Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)Teröristbaşı Öcalan ve ʺmanevi oğlumʺ dediği Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)


ABDİ'NİN YENİ BAHANESİ... ÖCALAN BİZE YOLDAŞ DEMEDİ "DOST" DEDİ O YÜZDEN SİLAH BIRAKMIYORUZ

Peki, Abdi çocukluğundan beri rol model olarak gördüğü, her kademesine görev aldığı PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ı neden takmadı?

Almanya'da yayın yapan Süddeutsche Zeitung'tan Raphael Geiger'e mülakat veren YPG elebaşı "Biz PKK'nın parçası değiliz, Türk basını öyle yazsa da. Öcalan bize mesajında "yoldaşlar" olarak değil "dostlar" olarak hitap ediyordu" ifadelerini kullandı.

"Öcalan'ın çağrısını destekliyoruz ve başarıya ulaşması için elimizden geleni yapacağız" diyen Şahin, "Bizden beklenen farklı. Biz Suriye'deyiz. Suriye'de SDG'nin çözümünü tartışıyoruz ve birlikte bulacağız" sözleriyle "silah bırakmama" kararını meşru zemine çekmeye çalıştı.

Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)


"ÇAĞRIMA KULAK VEREN TÜM KESİMLER..."

Nitekim Öcalan'ın da bizzat kaleme aldığı PKK'yı feshetme mektubunu "Çağrıma kulak veren tüm kesimlere selam" diyerek bitirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bu noktada şu iki soru önem kazandı... Öcalan YPG'nin çağrıya uymayacağını biliyor muydu? "Tüm gruplar silah bıraksın" denip YPG'nin adı zikredilmeyerek ne hedeflendi?

Gelişen süreç ve ilerleyen günlerdeki gelişmelerin bu sorulara yanıt vereceği öngörülürken Ferhat Abdi Şahin bir de şart koşmaya kalktı.

ʺPKK ile ilgim yokʺ diyen Şahin uzun yıllar PKK'da üst düzey görevler aldı (Takvim.com.tr)ʺPKK ile ilgim yokʺ diyen Şahin uzun yıllar PKK'da üst düzey görevler aldı (Takvim.com.tr)


"PKK İLE İLGİLİM YOK" DİYOR PKK'LILAR İÇİN ŞART KOŞMAYA KALKIYOR!

"Öcalan'la beraber PKK üyeliğiyle suçlanan tutuklular serbest kalsın" diyerek pazarlığa girişen Suriye'deki teröristbaşı, "Artık Kürtlerin barışçıl ve demokratik bir biçimde direnişlerini ortaya koymaları önemlidir. Söz konusu olan onların tam siyasi haklarıdır. Bunların da yeni Türkiye anayasasında yer alması gerekir. Türkiye, silahlarını bırakan savaşçılara kapılarını açmalı ki bundan sonra Türkiye'de siyasi olarak gelişebilsinler" diyecek kadar ileri gitti.

YPG elebaşı Şahin (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Şahin (Takvim.com.tr)


YİNE ABD'YE YALVARDI... "ASKER ÇEKME, YARDIM KESME"

ABD'ye "Suriye'den asker çekme, bize olan yardımlarını kesme" diyerek yalvaran Ferhat Abdi Şahin, "Amerikalıların burada kalıp olup biteni izlemeleri zorunludur. Eğer şimdi giderlerse kaos ve huzursuzluk çıkacağından korkuyorum. Bölgemizde denge ve istikrarı sağlayacak olan ABD askerleridir" sözleriyle acizlik itirafında bulundu.

YPG elebaşı panikte: ʺAmerikalılar çekilirse huzursuzluk çıkacağından korkuyorumʺ (Takvim.com.tr)YPG elebaşı panikte: ʺAmerikalılar çekilirse huzursuzluk çıkacağından korkuyorumʺ (Takvim.com.tr)

"Trump'ın ABD yardımlarındaki kesintileri sizi de etkiliyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, DEAŞ militanlarının 38 bin yakınının yaşadığı El Hol kampı için üç aylık bir süre belirledi. Bu sürenin sonunda ABD'nin kampa fon sağlamaya devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Aksi takdirde ne olur?" sorusuna yanıt veren Abdi şunları söyledi:

Ciddi bir güvenlik riskidir. (YPG)SDG, DEAŞ kamplarını ve hapishanelerini tek başına idare edecek kapasiteye sahip değil. Yardım ödemeleri durdurulursa huzursuzluk çıkabilir.

Tüm bölgeyi istikrarsızlaştırabilir. Hapishaneler ve kamplar için kalıcı bir çözüme ihtiyacımız var.

YPG Tüm gruplar silah bıraksın diyen Öcalanı takmadı! Elebaşı Şahin Tel Aviv ve Netanyahuya yalvardı: İsrailin desteğine açığızYPG Tüm gruplar silah bıraksın diyen Öcalanı takmadı! Elebaşı Şahin Tel Aviv ve Netanyahuya yalvardı: İsrailin desteğine açığız




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