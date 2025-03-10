YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in yeni bahanesi: Öcalan bize "yoldaş" demedi "dost" dedi o yüzden silah bırakmıyoruz | Yine ABD'ye yalvardı

PKK'nın Suriye kolu YPG, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Tüm gruplar silah bırakmalı" çağrısına uymayıp şark kurnazlığına girişti.
Elebaşı Ferhat Abdi Şahin "Öcalan'ın çağrısı direkt PKK'nın silah bırakmasına yöneliktir. Doğrudan bizim bölgemiz ve güçlerimiz için değildir" diyerek silah bırakmayacaklarını duyurdu. Bunun üzerine İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder "YPG yapılanması da Öcalan'dan ilham ile ortaya çıkarılan bir yapıdır. Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir" sözleriyle çağrının YPG'yi kapsadığını yineledi.
Bebek katili Netanyahu'nun "Suriye Kürtleri korunmalı" söyleminden yüz bulan YPG'li Şahin ise İmralıl'yı ıskartaya çıkarıp İsrail'e rota kırdı. Netanyahu'ya "Desteğinizi bekliyoruz" diyerek yalvardı.
Teröristbaşı Öcalan ve ʺmanevi oğlumʺ dediği Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)
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Peki, Abdi çocukluğundan beri rol model olarak gördüğü, her kademesine görev aldığı PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ı neden takmadı?
Almanya'da yayın yapan Süddeutsche Zeitung'tan Raphael Geiger'e mülakat veren YPG elebaşı "Biz PKK'nın parçası değiliz, Türk basını öyle yazsa da. Öcalan bize mesajında "yoldaşlar" olarak değil "dostlar" olarak hitap ediyordu" ifadelerini kullandı.
"Öcalan'ın çağrısını destekliyoruz ve başarıya ulaşması için elimizden geleni yapacağız" diyen Şahin, "Bizden beklenen farklı. Biz Suriye'deyiz. Suriye'de SDG'nin çözümünü tartışıyoruz ve birlikte bulacağız" sözleriyle "silah bırakmama" kararını meşru zemine çekmeye çalıştı.
Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)
"ÇAĞRIMA KULAK VEREN TÜM KESİMLER..."
Nitekim Öcalan'ın da bizzat kaleme aldığı PKK'yı feshetme mektubunu "Çağrıma kulak veren tüm kesimlere selam" diyerek bitirmesi dikkatlerden kaçmadı.
Bu noktada şu iki soru önem kazandı... Öcalan YPG'nin çağrıya uymayacağını biliyor muydu? "Tüm gruplar silah bıraksın" denip YPG'nin adı zikredilmeyerek ne hedeflendi?
Gelişen süreç ve ilerleyen günlerdeki gelişmelerin bu sorulara yanıt vereceği öngörülürken Ferhat Abdi Şahin bir de şart koşmaya kalktı.