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Türkiye İsrail'i veto etti siyonistler Ankara'yı hedef aldı!

Türkiye, Filistin’deki saldırılarını sürdüren ve bölgedeki işgal politikalarını genişletme hedefi güden İsrail’e karşı net tavır almaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sahada ve masadaki liderliğinin bölgedeki etkisi artarken, paniğe kapılan İsrail’e bir darbe de NATO vetosuyla geldi. İsrail medyasında yer alan habere göre, Türkiye, NATO'nun yıllık tatbikatına İsrail'in katılımını veto etti. Bu haber sonrası siyonistler hadsizce Ankara'yı hedef aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 01:11 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 01:12
Türkiye İsrail’i veto etti siyonistler Ankara’yı hedef aldı!

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Türkiye, Filistin'de devam eden saldırıları ve işgal politikaları nedeniyle İsrail'e yönelik diplomatik baskıyı artırmaya devam ediyor.

Türkiye’den İsrail’e NATO Vetosu! (Takvim.com.tr arşiv)Türkiye’den İsrail’e NATO Vetosu! (Takvim.com.tr arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN NET DURUŞU PANİĞE SÜRÜKLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masadaki liderliği ise İsrail'i paniğe sürüklüyor. Başkan Erdoğan'ın, "İsrail bölgede istikrarsızlık üreterek kendi güvenliğini sağlayamaz. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kurulmadan İsrail de aradığı huzura kavuşamayacaktır." sözleri sonrası Türkiye'nin net duruşu bir kere daha gözler önüne serilmişti.

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Türkiye’den İsrail’e NATO Vetosu! (Takvim.com.tr arşiv)Türkiye’den İsrail’e NATO Vetosu! (Takvim.com.tr arşiv)

İSRAİL'E BEKLENMEDİK DARBE: NATO VETOSU!

Türkiye, NATO'nun "dayanıklılık ve acil durum hazırlığı" konulu yıllık tatbikatına terör devleti İsrail'in katılımını veto etti ve böylece işgalci devlete karşı kararlı duruşunu bir kez daha gösterdi.

Türkiye’den İsrail’e NATO Vetosu! (Ekran Görüntüsü)Türkiye’den İsrail’e NATO Vetosu! (Ekran Görüntüsü)

İsrailli 'Yedioth Ahronoth' gazetesinde yer alan habere göre; karar, yaklaşık iki hafta önce İsrailli diplomatlar, NATO'nun tatbikat için koordinasyon ekibi ve Bulgaristan'ın ittifak heyeti arasında gerçekleşen bir toplantının ardından geldi.

Türkiye’den İsrail’e NATO Vetosu! (Takvim.com.tr arşiv)Türkiye’den İsrail’e NATO Vetosu! (Takvim.com.tr arşiv)

SİYONİSTLER ANKARA'YI HEDEF ALDI

Türkiye'nin, İsrail'in NATO tatbikatına katılımını veto etmesi ülkede geniş yankı uyandırdı.

Türkiye’den İsrail’e NATO Vetosu! (Takvim.com.tr arşiv)Türkiye’den İsrail’e NATO Vetosu! (Takvim.com.tr arşiv)

İsrailli bir yetkili, Türkiye'nin veto yetkisini siyasi bir araç olarak kullandığını iddia ederek haddini aştı ve Ankara'yı hedef aldı ve şu sözleri sarf etti:

"Gazze'deki savaşın patlak vermesinden bu yana Türkiye, ittifakın çatışma sona erene kadar İsrail ile ilişki kurmaması gerektiğini savunarak NATO-İsrail iş birliğini sürekli olarak engelledi. Ankara, geçmişte İsrail'in NATO'da gözlemci statüsü elde etmesini engellemeye çalıştı ancak iki ülke arasındaki kısa bir diplomatik uzlaşmanın ardından muhalefetini geri çekti."

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