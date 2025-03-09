Türkiye İsrail’i veto etti siyonistler Ankara’yı hedef aldı!

İsrailli 'Yedioth Ahronoth' gazetesinde yer alan habere göre; karar, yaklaşık iki hafta önce İsrailli diplomatlar, NATO'nun tatbikat için koordinasyon ekibi ve Bulgaristan'ın ittifak heyeti arasında gerçekleşen bir toplantının ardından geldi.

Türkiye’den İsrail’e NATO Vetosu! (Takvim.com.tr arşiv)

İsrailli bir yetkili, Türkiye'nin veto yetkisini siyasi bir araç olarak kullandığını iddia ederek haddini aştı ve Ankara'yı hedef aldı ve şu sözleri sarf etti:

"Gazze'deki savaşın patlak vermesinden bu yana Türkiye, ittifakın çatışma sona erene kadar İsrail ile ilişki kurmaması gerektiğini savunarak NATO-İsrail iş birliğini sürekli olarak engelledi. Ankara, geçmişte İsrail'in NATO'da gözlemci statüsü elde etmesini engellemeye çalıştı ancak iki ülke arasındaki kısa bir diplomatik uzlaşmanın ardından muhalefetini geri çekti."