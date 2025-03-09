Türkiye İsrail’i veto etti siyonistler Ankara’yı hedef aldı!

Türkiye, Filistin'de devam eden saldırıları ve işgal politikaları nedeniyle İsrail'e yönelik diplomatik baskıyı artırmaya devam ediyor.
Türkiye, Filistin'de devam eden saldırıları ve işgal politikaları nedeniyle İsrail'e yönelik diplomatik baskıyı artırmaya devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN NET DURUŞU PANİĞE SÜRÜKLEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masadaki liderliği ise İsrail'i paniğe sürüklüyor. Başkan Erdoğan'ın, "İsrail bölgede istikrarsızlık üreterek kendi güvenliğini sağlayamaz. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kurulmadan İsrail de aradığı huzura kavuşamayacaktır." sözleri sonrası Türkiye'nin net duruşu bir kere daha gözler önüne serilmişti.
İSRAİL'E BEKLENMEDİK DARBE: NATO VETOSU!
Türkiye, NATO'nun "dayanıklılık ve acil durum hazırlığı" konulu yıllık tatbikatına terör devleti İsrail'in katılımını veto etti ve böylece işgalci devlete karşı kararlı duruşunu bir kez daha gösterdi.
İsrailli 'Yedioth Ahronoth' gazetesinde yer alan habere göre; karar, yaklaşık iki hafta önce İsrailli diplomatlar, NATO'nun tatbikat için koordinasyon ekibi ve Bulgaristan'ın ittifak heyeti arasında gerçekleşen bir toplantının ardından geldi.
SİYONİSTLER ANKARA'YI HEDEF ALDI
Türkiye'nin, İsrail'in NATO tatbikatına katılımını veto etmesi ülkede geniş yankı uyandırdı.
İsrailli bir yetkili, Türkiye'nin veto yetkisini siyasi bir araç olarak kullandığını iddia ederek haddini aştı ve Ankara'yı hedef aldı ve şu sözleri sarf etti:
"Gazze'deki savaşın patlak vermesinden bu yana Türkiye, ittifakın çatışma sona erene kadar İsrail ile ilişki kurmaması gerektiğini savunarak NATO-İsrail iş birliğini sürekli olarak engelledi. Ankara, geçmişte İsrail'in NATO'da gözlemci statüsü elde etmesini engellemeye çalıştı ancak iki ülke arasındaki kısa bir diplomatik uzlaşmanın ardından muhalefetini geri çekti."