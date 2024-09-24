Başkan Erdoğan’dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! İsrail temsilcilerinin yüzü düştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14. kez kürsüye geldiği BM'nin 79. Genel Kurulunda bir kez daha "Dünya beşten büyüktür" deyip dünyaya meydan okudu. Başkan Erdoğan, Gazze'de soykırıma destek veren ülkelerin önünde İsrail'e rest çekip Gazze mesajı verirken İsrail'in BM temsilcilerinin tavırları ise dikkat çekti.

İSRAİLLİLERİN YÜZÜ DÜŞTÜ

Başkan Erdoğan tarihi konuşmasının büyük bölümünü Gazze'ye ayırdı. "Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor, giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor." Diyen Başkan Erdoğan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "Hitler" olarak nitelendirirken İsrail delegasyonunun ise resmen yüzü düştü.

BAŞKAN ERDOĞAN İSRAİL'E REST ÇEKTİ

Başkan Erdoğan, Gazze ve Lübnan konusunda İsrail'e açıkça rest çekti ve şöyle konuştu:

Hamas ateşkes teklifini kabul ettiğini kabul etti. İsrail hükümeti işi yokuşa sürerek, ateşkese en yakın olduğu muhatapını kalleşçe öldürerek barış istemediğini ortaya koydu. 2735 sayılı BMGK kararının uygulanmadığı ortamda İsrail'e yönelik zorlayıcı tebriler uygulanmalıdır. Toplumun Filistinlilere yönelik bir koruma mekanizması geliştirmelidir. Netanyahu cinayet şebesi durdurulmalıdır. Acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı. Rehine takası gerçekleştirilmeli. İnsani yardımlar kesintisiz ulaştırılmalıdır. Hayatta kalmaya çalışan Gazze halkına yardım eli uzatmamız şarttır.