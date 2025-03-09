İstanbul Havalimanı’nı 2 ayda 12 milyon 126 bin yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ( DHMİ ) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 58 bin 345, dış hatlarda ise 50 bin 397 olduğunu kaydeden Uraoğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 148 bin 633'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

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Bakan Uraloğlu, şubat ayında iç hat yolcu trafiğinin 6 milyon 435 bin 916, dış hat yolcu trafiğinin ise 7 milyon 792 bin 684 olarak gerçekleştiğini belirtti. Uraloğlu, direkt transit yolcular ile birlikte toplam 14 milyon 234 bin 345 yolcunun seyahat ettiğini kaydetti. Söz konusu ayda iç hatlarda 60 bin 72 ton, dış hatlarda 269 bin 67 ton yük taşındığını da aktaran Uraloğlu, taşınan yükün 329 bin 139 tona ulaştığını kaydetti.

İKİ AYDA HAVA YOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 30 MİLYONU GEÇTİ

Ocak-Şubat dönemde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 130 bin 862, dış hatlarda ise 108 bin 690 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 323 bin 986 uçak trafiğine ulaşıldığını kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 13 milyon 977 bin 241, dış hat yolcu trafiğinin 16 milyon 469 bin 602 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 30 milyon 457 bin 920 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı şubat sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 3,6 artış oldu. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği; iç hatlarda 128 bin 885 ton, dış hatlarda 565 bin 843 ton olmak üzere toplamda 694 bin 727 tona ulaştı"