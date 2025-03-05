YPG "Tüm gruplar silah bıraksın" diyen Öcalan'ı takmadı! Elebaşı Şahin Tel Aviv ve Netanyahu'ya yalvardı: İsrail'in desteğine açığız

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PKK ya silah bırakacak ya da silahlarıyla birlikte gömülecek. Üç harfliler için üçüncü bir seçenek yok.



Teröristbaşı Abdullah Öcalan İmralı'da bizzat kendi el yazısıyla bir mektup kaleme aldı. "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidir" çağrısı yaptı.



YPG ÖCALAN'I TAKMADI... İMRALI HEYETİ ÇAĞRI "YPG'Yİ DE KAPSAR" DEDİ



YPG, Öcalan'ın "Tüm gruplar silah bırakmalı" uyarısına rağmen Öcalan'ı takmadı.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)



Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, "Öcalan'ın çağrısı direkt PKK'nın silah bırakmasına yöneliktir. Doğrudan bizim bölgemiz ve güçlerimiz için değildir" açıklamasıyla silah bırakmayacaklarını duyurdu.



İmralı Heyetinde yer alan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder çağrının YPG'yi de kapsadığını dile getirdi.



Önder, "Çağrı ilkesel olarak herkesi kapsıyor. Bu irade beyan edildi. Bu iradenin x alanda nasıl uygulanmasını da birlikte konuşalım, tartışalım, bir yere varalım. Ağırlıklı olarak tabii ki PKK'yı kapsıyor. Ana gövde o, kurduğu yapı o. Fakat YPG yapılanması da Öcalan'dan ilham ile ortaya çıkarılan bir yapıdır. Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir" dedi.