YPG "Tüm gruplar silah bıraksın" diyen Öcalan'ı takmadı! Elebaşı Şahin Tel Aviv ve Netanyahu'ya yalvardı: İsrail'in desteğine açığız

PKK ya silah bırakacak ya da silahlarıyla birlikte gömülecek. Üç harfliler için üçüncü bir seçenek yok.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan İmralı'da bizzat kendi el yazısıyla bir mektup kaleme aldı. "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidir" çağrısı yaptı.
YPG ÖCALAN'I TAKMADI... İMRALI HEYETİ ÇAĞRI "YPG'Yİ DE KAPSAR" DEDİ
YPG, Öcalan'ın "Tüm gruplar silah bırakmalı" uyarısına rağmen Öcalan'ı takmadı.
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)
Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, "Öcalan'ın çağrısı direkt PKK'nın silah bırakmasına yöneliktir. Doğrudan bizim bölgemiz ve güçlerimiz için değildir" açıklamasıyla silah bırakmayacaklarını duyurdu.
İmralı Heyetinde yer alan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder çağrının YPG'yi de kapsadığını dile getirdi.
Önder, "Çağrı ilkesel olarak herkesi kapsıyor. Bu irade beyan edildi. Bu iradenin x alanda nasıl uygulanmasını da birlikte konuşalım, tartışalım, bir yere varalım. Ağırlıklı olarak tabii ki PKK'yı kapsıyor. Ana gövde o, kurduğu yapı o. Fakat YPG yapılanması da Öcalan'dan ilham ile ortaya çıkarılan bir yapıdır. Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir" dedi.
Netanyahu PKK/YPG'yi destekleyeceğini açıktan ilan etti (Takvim.com.tr)
İSRAİL SURİYE'DE YPG'Yİ DESTEKLEYECEĞİNİ İLAN ETTİ
Tam da bunun üzerine terör devleti İsrail'in başbakanı Netanyahu "Suriye Kürtleri korunmalı" çağrısı yapıp yeni süreçte PKK/YPG'yi destekleyeceğini açıktan ilan etti.
ELEBAŞI ŞAHİN YALVARDI: İSRAİL'İN DESTEĞİNE AÇIĞIZ
Netanyahu'nun bu sözleri sonrası YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin İsrail'in desteğine açık olduklarını dile getirdi. Böylelikle YPG'nin "APO" maskesi düşmüş oldu. Örgütün ABD - İsrail projesi bir yapı olduğu kanıtladı.