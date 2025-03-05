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YPG "Tüm gruplar silah bıraksın" diyen Öcalan'ı takmadı! Elebaşı Şahin Tel Aviv ve Netanyahu'ya yalvardı: İsrail'in desteğine açığız

PKK'nın Suriye kolu YPG, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği "Tüm gruplar silah bırakmalı" çağrısına uymadı. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin,"Öcalan'ın çağrısı direkt PKK'nın silah bırakmasına yöneliktir. Doğrudan bizim bölgemiz ve güçlerimiz için değildir" diyerek silah bırakmayacaklarını duyurdu. Bunun üzerine soykırımcı Netanyahu "Suriye Kürtleri korunmalı" sözleriyle YPG'ye arka çıktı. Netanyahu'dan yüz bulan Şahin, iplerini tutan İsrail'e "Desteğinizi bekliyoruz" diyerek yalvardı.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 15:26 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 15:50
YPG Tüm gruplar silah bıraksın diyen Öcalan’ı takmadı! Elebaşı Şahin Tel Aviv ve Netanyahu’ya yalvardı: İsrail’in desteğine açığız

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PKK ya silah bırakacak ya da silahlarıyla birlikte gömülecek. Üç harfliler için üçüncü bir seçenek yok.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan İmralı'da bizzat kendi el yazısıyla bir mektup kaleme aldı. "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidir" çağrısı yaptı.

YPG ÖCALAN'I TAKMADI... İMRALI HEYETİ ÇAĞRI "YPG'Yİ DE KAPSAR" DEDİ

YPG, Öcalan'ın "Tüm gruplar silah bırakmalı" uyarısına rağmen Öcalan'ı takmadı.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)

Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, "Öcalan'ın çağrısı direkt PKK'nın silah bırakmasına yöneliktir. Doğrudan bizim bölgemiz ve güçlerimiz için değildir" açıklamasıyla silah bırakmayacaklarını duyurdu.

İmralı Heyetinde yer alan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder çağrının YPG'yi de kapsadığını dile getirdi.

Önder, "Çağrı ilkesel olarak herkesi kapsıyor. Bu irade beyan edildi. Bu iradenin x alanda nasıl uygulanmasını da birlikte konuşalım, tartışalım, bir yere varalım. Ağırlıklı olarak tabii ki PKK'yı kapsıyor. Ana gövde o, kurduğu yapı o. Fakat YPG yapılanması da Öcalan'dan ilham ile ortaya çıkarılan bir yapıdır. Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir" dedi.

Netanyahu PKK/YPG'yi destekleyeceğini açıktan ilan etti (Takvim.com.tr)Netanyahu PKK/YPG'yi destekleyeceğini açıktan ilan etti (Takvim.com.tr)


İSRAİL SURİYE'DE YPG'Yİ DESTEKLEYECEĞİNİ İLAN ETTİ

Tam da bunun üzerine terör devleti İsrail'in başbakanı Netanyahu "Suriye Kürtleri korunmalı" çağrısı yapıp yeni süreçte PKK/YPG'yi destekleyeceğini açıktan ilan etti.

ELEBAŞI ŞAHİN YALVARDI: İSRAİL'İN DESTEĞİNE AÇIĞIZ

Netanyahu'nun bu sözleri sonrası YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin İsrail'in desteğine açık olduklarını dile getirdi. Böylelikle YPG'nin "APO" maskesi düşmüş oldu. Örgütün ABD - İsrail projesi bir yapı olduğu kanıtladı.

Terör devleti İsrail terör örgütü YPG'yi destekleyeceğini ilan etti (Takvim.com.tr)Terör devleti İsrail terör örgütü YPG'yi destekleyeceğini ilan etti (Takvim.com.tr)

İSRAİL - YPG FLÖRTÜ

Bilindiği üzere Suriye'de yeni dönem şekillenirken YPG, Türkiye korkusuyla İsrail'den yardım talep ediyor. Arz-ı Mev'ud emelleri doğrultusunda hareket eden Tel Aviv, YPG'yi piyon olarak kullanıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, YPG'li teröristlerle görüşmüş "Kürt ortaklarımız" diyerek terör örgütüne açıktan destek vermişti. Daha sonra PYD/YPG elebaşlarıyla telefonda görüşmüştü.

Başkan Erdoğan uyardı: Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan uyardı: Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider (Takvim.com.tr)



ANKARA KARARLI BAŞKAN ERDOĞAN NET: TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ OMUZ ÜSTÜNDE BAŞ BIRAKMAYIZ

Öte yandan YPG silah bıraksa da bırakmasa da Ankara'nın atacağı adımlar net. Terörle mücadele konusunda kesin surette tazviz verilmeyecek. Suriye'nin kuzeyinde "teröristan" kurulmasına müsaade edilmeyecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç bir şekilde oyalama, savsaklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı, gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz" uyarısında bulundu.

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