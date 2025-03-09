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CHP'de gerilim tavan: Vahap Seçer'den ön seçim kararına sert tepki!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının baskılarıyla "ön seçim" kararı aldı. Mansur Yavaş’ın karşı çıkmasına rağmen alınan bu karar tartışma yaratırken, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İmamoğlu'nun tek aday olacağı ön seçim için "Gereksiz ve provatif bir gündem işgali" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mart 2025
CHP’de gerilim tavan: Vahap Seçer’den ön seçim kararına sert tepki!

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın karşı çıkmasına rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının baskılarıyla "ön seçim" kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3,5 yıl gibi bir süre varken İmamoğlu'nun "tek aday" olarak seçime katılacak olması, tartışma yarattı. Son bombayı ise CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer patlattı.

CHP yandaşı Nefes'e konuşan Seçer, İmamoğlu'nun tek aday olarak gireceği "ön seçim" için "Gereksiz ve provatif bir gündem işgali" ifadesini kullandı.

CHP’de ortalık daha da karışacak! Vahap Seçer’den ön seçim tepkisi: Nedeni farklı gereksiz ve provokatif!CHP’de ortalık daha da karışacak! Vahap Seçer’den ön seçim tepkisi: Nedeni farklı gereksiz ve provokatif!
CHP'de ortalık daha da karışacak! Vahap Seçer'den "ön seçim" tepkisi: Nedeni farklı gereksiz ve provokatif!

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