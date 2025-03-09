Başkan Erdoğan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı: Kadın toplumun omurgasıdır

Başkan Erdoğan, dün akşam Haliç Kongre Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu:



Ana muhalefet başkanı kadın düşmanı arıyorsa sağa sola sataşmasın gitsin önce aynaya baksın. Meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik sergilenen küstahlık ve faşizm 28 Şubat zihniyetinin CHP'de hala devam ettiğini göstermiştir. Kadınlara had bildirme edepsizliği bir CHP geleneğidir. CHP, kadın düşmanı bir partidir.



Konya'da 2 yaşındaki çocuğun köpekler tarafından katledilmesinin 2025 Türkiye'sinde hiçbir izahı olamaz. Bu vakaların önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız.

Başkan Erdoğan, "Ana muhalefetin İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili iddialarının hiçbir temeli bulunmuyor. 6284 sayılı kanun ihtiyaç duyulan yaptırımı, cezayı barındırıyor. Bunun için biz sözleşme değil, kanun yaşatır diyoruz" dedi.