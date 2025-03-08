Bakan Uraloğlu açıkladı! Kuryeler için yeni dönem başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Dijital platformlar üzerinden hızlı teslimat hizmeti sunan şirketler posta sektörü kapsamına alındı. Platforma bağlı posta hizmeti tanımı yapılarak, hizmet sunanlara yönelik yetkilendirme şartları belirlendi ve mevcut yetkilendirme şartları güncellendi" dedi. Pandemi döneminde bir zorunluluk haline gelen ve büyüyerek sektörleşen dijital ortamlar üzerinden sunulan kurye hizmetlerine yönelik düzenlemenin, tüketici memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmayı amaçladığını belirten Uraloğlu, "Bu hizmetler başlangıçta temel gıda ürünlerinin taşınması ile başladı ancak giderek genişledi. Sektördeki büyümenin ani olması konuya ilişkin bir düzenleme yapılması ihtiyacını doğurdu" açıklamasında bulundu.

Kurye hizmetleri, posta sektörü kapsamına alındı. (AA)

GÖNDERİ GÜVENLİĞİ GÜVENCE ALTINA ALINACAK

Uraloğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de benzer hizmetlerin posta sektörü kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekerek, "AB örneklerinde olduğu gibi, bu hizmetleri posta sektörü kapsamına alarak yetkilendirme ve denetim şartlarını belirledik. Böylece hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve gönderi güvenliği gibi hususları güvence altına alacağız" dedi.

DENETİM VE ŞİKAYET YÖNETİMİ

Yeni düzenleme ile söz konusu hizmeti sunan şirketlerin, hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti başta olmak üzere denetim altına alınacağını belirten Uraloğlu, "Bu alanda daha önce herhangi bir kurum tarafından denetim yapılmıyordu. Şikayetlerin ele alınmasında ciddi problemler yaşanıyordu. Şimdi ise yetkilendirme ve denetim şartları sayesinde tüketici şikayetlerinin azalmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.