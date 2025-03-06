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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Avrupa'ya net mesaj! "Güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvat mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın müzakerelerle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Avrupa'nın güvenlik mimarisinin Türkiye'nin katılımı olmadan sürdürülebilir olmayacağını belirten Fidan, Gazze'deki ateşkesin tüm aşamalarının uygulanması gerektiğini ifade etti.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 19:21 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 19:43
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Avrupa’ya net mesaj! Güvenlik mimarisi ancak Türkiye’nin katılımıyla mümkündür

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini en başından beri vurguladıklarını anımsatarak, "Türkiye olarak diyalog ve diplomasiyi temel alan girişimlere katkı sunmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik, dile getirmekle kalmadık, pratik adımlar attık." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı GrlićRadman ile görüştü. (AA)Dışişleri Bakanı Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı GrlićRadman ile görüştü. (AA)

Türkiye'nin tutumunu, geçen hafta sonu İngiltere'de düzenlenen Ukrayna konulu toplantıda Avrupalı müttefikleriyle paylaştığını belirten Fidan, "Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'daki savaşa indirgenemez. Avrupa'nın güvenlik mimarisi konusu, uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu çerçevede sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisi, ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Fidan, Gazze'deki ateşkesin tüm aşamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku hiçe saymaya devam etmektedir." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı GrlićRadman ile görüştü. (AA)Dışişleri Bakanı Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı GrlićRadman ile görüştü. (AA)

İsrail hükümetinin, insani yardımların Gazze'ye girişini yasakladığını hatırlatan Fidan, bu karardan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini kaydetti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Avrupa’ya net mesaj! Güvenlik mimarisi ancak Türkiye’nin katılımıyla mümkündür