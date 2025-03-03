Adnan Beker’in CHP’ye katılacağı haberi Kemalcileri kızdırdı! Kazan kaldırdılar: Rozet işportaya düşürülemez

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İYİ Parti'de yaşanan istifa furyasında başrollerden biri olan Adnan Beker'in CHP'ye katılacağı iddia edildi.
Gelen kulislere göre Beker'e rozeti yarınki grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İYİ Parti'de yaşanan istifa furyasında başrollerden biri olan Adnan Beker'in CHP'ye katılacağı iddia edildi.
Gelen kulislere göre Beker'e rozeti yarınki grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Adnan Beker, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından katıldığı bir televizyon programında Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Başkan Erdoğan'a oy verdiğini açıklamıştı.
Beker'in o dönemki açıklamaları şu şekildeydi:
Seçimin kaybedildiği gece oradaydım. Herkes oradaydı. Bütün genel başkan yardımcıları filan. Cenaze evi gibiydi, herkes çok üzgündü. Meral Hanım'ın da morali çok bozuktu. Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim, başka bir aday yok ki. Bunlar bizim Pursaklar Belediyesi'ni yönetemezdi, ne anlatıyorsunuz ya! Tayyip Bey'den başka aday yoktu ki, kime verelim?
KEMALCİLER KAZAN KALDIRDI
Adnan Beker'in CHP'ye katılacağı haberlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler adeta kazan kaldırdı.
Beker'in Başkan Erdoğan'a oy verdiğini hatırlatan CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, "CHP rozeti işportaya düşürülemez" dedi.
Salıcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Ankara Milletvekili Sayın Adnan Beker'in partimize katılacağına ilişkin basına yansıyan haberlerin doğru olmamasını umuyorum.
Siyasi hafıza, ilkelere bağlılık ve ahlaki tutarlılık, siyasetin temel taşlarıdır.
"İZAH EDİLEMEZ"
14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın ortak adayına oy vermediğini açıkça beyan eden, Sayın Erdoğan'ı destekleyen, Altılı Masa hakkında "Pursaklar Belediyesi'ni bile yönetemez" gibi sığ ifadeler kullanan Sayın Beker'in Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılması, parti örgütümüzde ve tabanda haklı soru işaretleri yaratacaktır.
Partimiz, iktidar partisinden beklediğini bulamayanların dönüp dolaşıp geleceği bir son durak değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi ve adalet uğruna bedel ödeyenlerin partisidir.
Siyasette büyümeyen küçülür. O nedenle genişlemek gerekir. Ancak bu görüş dahi Sayın Beker'in partimize katılmasını izah etmekte yetersiz kalır. Nitekim geçmiş dönemlerde de bu dönemde de Partimize katılan birbirinden değerli milletvekilleri olmuştur. Aslolan, tek adam rejimine karşı aldıkları tavırdır.
Başka partilerden AKP'ye katılımları eleştirirken nasıl ki siyasi etikten söz ediyorsak, Partimizin genişleme politikasına da aynı hassasiyetle yaklaşmalıyız.
CHP rozeti işportaya düşürülemez.
"SÖYLENTİDEN İBARET OLMASINI UMUT EDİYORUM"
Oğuz Kaan Salıcı'nın ardından bir tepki de CHP'li Mahir Polat'tan geldi. Polat, Oğuz Kaan Salıcı'nın paylaşımını alıntılayarak "Sayın Salıcının haklı endişelerine katılmakla birlikte sadece söylentiden ibaret olduğuna inanmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık geleneğiyle geçmişine sahip çıkarak geleceğe yürüyen partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerin partisidir" dedi.
SEÇİMİN KAYBINDA PARMAĞI VAR
CHP'li Eren Erdem de Adnan Beker'in CHP'ye katılacağı haberine tepki gösterenlerden. Adnan Beker'in Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini hatırlatan Eren Erdem "Eski İYİ Partili Adnan Beker'in CHP'ye katılacağı iddiaları, son derece rahatsız edicidir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini ifade etmiş, seçim kaybında ciddi katkısı olan birini partiye getirmek; bu davranışı ödüllendirmek manasına gelir! Umarım bu iddialar gerçeği yansıtmıyordur" diye yazdı.
SKANDALLARIN PARTİSİ
Anlaşılan o ki şaibeli kurultay ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma skandalının ardından parti içinde bir de Adnan Beker krizi yaşanacak.