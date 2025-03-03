SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Adnan Beker'in CHP'ye katılacağı haberi Kemalcileri kızdırdı! Kazan kaldırdılar: Rozet işportaya düşürülemez

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan'a oy verdiğini söyleyen Adnan Beker'in CHP'ye katılacağı iddiası parti içini karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Oğuz Kaan Salıcı ve Mahir Polat'tan Adnan Beker'in partiye katılacağı haberlerine tepki geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 16:30 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 16:45
Adnan Beker’in CHP’ye katılacağı haberi Kemalcileri kızdırdı! Kazan kaldırdılar: Rozet işportaya düşürülemez

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İYİ Parti'de yaşanan istifa furyasında başrollerden biri olan Adnan Beker'in CHP'ye katılacağı iddia edildi.

Gelen kulislere göre Beker'e rozeti yarınki grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.

İYİ Partiden istifa eden Adnan Bekerden bomba itiraf! 28 Mayısta Tayyip Beye oy verdimİYİ Partiden istifa eden Adnan Bekerden bomba itiraf! 28 Mayısta Tayyip Beye oy verdim

BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Adnan Beker, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından katıldığı bir televizyon programında Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Başkan Erdoğan'a oy verdiğini açıklamıştı.

"28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim"

Beker'in o dönemki açıklamaları şu şekildeydi:

Seçimin kaybedildiği gece oradaydım. Herkes oradaydı. Bütün genel başkan yardımcıları filan. Cenaze evi gibiydi, herkes çok üzgündü. Meral Hanım'ın da morali çok bozuktu. Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim, başka bir aday yok ki. Bunlar bizim Pursaklar Belediyesi'ni yönetemezdi, ne anlatıyorsunuz ya! Tayyip Bey'den başka aday yoktu ki, kime verelim?

Kemal Kılıçdaroğlu ve Adnan Beker (Takvim Foto Arşiv)Kemal Kılıçdaroğlu ve Adnan Beker (Takvim Foto Arşiv)

KEMALCİLER KAZAN KALDIRDI
Adnan Beker'in CHP'ye katılacağı haberlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler adeta kazan kaldırdı.

Beker'in Başkan Erdoğan'a oy verdiğini hatırlatan CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, "CHP rozeti işportaya düşürülemez" dedi.

Salıcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Ankara Milletvekili Sayın Adnan Beker'in partimize katılacağına ilişkin basına yansıyan haberlerin doğru olmamasını umuyorum.

Siyasi hafıza, ilkelere bağlılık ve ahlaki tutarlılık, siyasetin temel taşlarıdır.

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın X paylaşımı (Ekran görüntüsü)CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın X paylaşımı (Ekran görüntüsü)

"İZAH EDİLEMEZ"

14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın ortak adayına oy vermediğini açıkça beyan eden, Sayın Erdoğan'ı destekleyen, Altılı Masa hakkında "Pursaklar Belediyesi'ni bile yönetemez" gibi sığ ifadeler kullanan Sayın Beker'in Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılması, parti örgütümüzde ve tabanda haklı soru işaretleri yaratacaktır.

Partimiz, iktidar partisinden beklediğini bulamayanların dönüp dolaşıp geleceği bir son durak değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi ve adalet uğruna bedel ödeyenlerin partisidir.

Siyasette büyümeyen küçülür. O nedenle genişlemek gerekir. Ancak bu görüş dahi Sayın Beker'in partimize katılmasını izah etmekte yetersiz kalır. Nitekim geçmiş dönemlerde de bu dönemde de Partimize katılan birbirinden değerli milletvekilleri olmuştur. Aslolan, tek adam rejimine karşı aldıkları tavırdır.

Başka partilerden AKP'ye katılımları eleştirirken nasıl ki siyasi etikten söz ediyorsak, Partimizin genişleme politikasına da aynı hassasiyetle yaklaşmalıyız.

CHP rozeti işportaya düşürülemez.

CHP'li Mahir Polat'ın X paylaşımı (Ekran görüntüsü)CHP'li Mahir Polat'ın X paylaşımı (Ekran görüntüsü)

"SÖYLENTİDEN İBARET OLMASINI UMUT EDİYORUM"


Oğuz Kaan Salıcı'nın ardından bir tepki de CHP'li Mahir Polat'tan geldi. Polat, Oğuz Kaan Salıcı'nın paylaşımını alıntılayarak "Sayın Salıcının haklı endişelerine katılmakla birlikte sadece söylentiden ibaret olduğuna inanmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık geleneğiyle geçmişine sahip çıkarak geleceğe yürüyen partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerin partisidir" dedi.

Eren Erdem'in X paylaşımı (Ekran görüntüsü)Eren Erdem'in X paylaşımı (Ekran görüntüsü)

SEÇİMİN KAYBINDA PARMAĞI VAR
CHP'li Eren Erdem de Adnan Beker'in CHP'ye katılacağı haberine tepki gösterenlerden. Adnan Beker'in Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini hatırlatan Eren Erdem "Eski İYİ Partili Adnan Beker'in CHP'ye katılacağı iddiaları, son derece rahatsız edicidir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini ifade etmiş, seçim kaybında ciddi katkısı olan birini partiye getirmek; bu davranışı ödüllendirmek manasına gelir! Umarım bu iddialar gerçeği yansıtmıyordur" diye yazdı.

SKANDALLARIN PARTİSİ
Anlaşılan o ki şaibeli kurultay ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma skandalının ardından parti içinde bir de Adnan Beker krizi yaşanacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Önce Münih sonra Mannheim! Almanya’da araç kalabalığa daldı... 2 ölü 15’i ağır çok sayıda yaralı
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi | İfadesi ortaya çıktı
Ha Gazze’de İsrail ha Suriye’de YPG! Ramazan dinlemediler... Teravihe gidenler tutuklandı sahur vakti evler yağmalandı
Konyaspor - Trabzonspor | CANLI
İstanbul Üniversitesi’nden Ekrem İmamoğlu açıklaması: Diploması inceleniyor
Bahçeli Selahattin Demirtaş’tan sonra Ahmet Türk’ü aradı | Başkan Erdoğan talimat verdi... Demirtaş eşine refakat için İstanbul’a getirildi
Getir
Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak
SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan
Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e yükseldi | Sahte alkol nasıl anlaşılır? Sahte içkinin vücuda zararları neler?
Kandil’i bekleyen iki senaryo! PKK elebaşları yan çizerse Öcalan ne yapar? Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır
TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı! Bakan Şimşek: İstikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
Elebaşı Abdullah Öcalan’ın ’silah bırak’ çağrısına örgütten gelen ’ateşkes’ yanıtı İsrail’i panikletti
İpek Kıraç talep etti mahkeme kararını verdi! İnan Kıraç’a geçici vasi tayin edildi... Banka hesaplarına ve hisselerine şerh kondu
TEMMUZ ZAMMINA İKİNCİ VERİ! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? TÜİK Şubat enflasyonunu açıkladı hesaplar değişti!
Özcan Deniz hakkında soruşturma: 2 ayrı suçtan ifadeye çağrıldı!
MART AYI KİRA ZAM ORANI 2025 | TÜİK kira artış oranı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama
ABD basınından bomba iddia: Rusya’ya siber saldırılar durdu!
Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları
Usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti! Cenaze programı netleşti | Ailesiyle birlikte son görüntüleri ortaya çıktı