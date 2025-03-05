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CHP'de Adnan Beker krizi! Özel'in topu attığı Mansur Yavaş patladı: "Siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir"

İyi Parti'den istifa ettikten sonra seçimlerde Başkan Erdoğan'a oy verdiğini açıklayan Adnan Beker CHP'ye katıldı. Parti içinde tepkilere neden olan karar sonrası Beker'e grup toplantısında rozeti takan CHP Genel Başkanı Özel, "Sevgili Mansur Başkanımızın da emanetidir" sözleriyle topu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a attı. Konuyla ilgili bugün konuşan Yavaş, transferden haberi olmadığını belirterek, "Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir." diye konuştu.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 22:12 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 22:28
CHP’de Adnan Beker krizi! Özel’in topu attığı Mansur Yavaş patladı: Siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir

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İyi Parti'den istifa ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini söyleyen Adnan Beker'in CHP'ye katılması partiyi karıştırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye katılan bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'e rozetini taktı. (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye katılan bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'e rozetini taktı. (AA)

ÖZEL TOPU MANSUR YAVAŞ'A ATTI

Parti içinden tepkiler yükselirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sevgili Mansur Başkanımızın da emanetidir" diyerek topu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a attı.

ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş (AA)ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş (AA)

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen iftar programına katılan Yavaş, Özel'in sözlerine yanıt verdi. Yavaş, Basın mensuplarının Özel'in TBMM'deki grup toplantısındaki ifadesinin hatırlatılması üzerine, Beker'in CHP'ye katılımıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye katılan bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'e rozetini taktı. (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye katılan bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'e rozetini taktı. (AA)

SİYASETTE İNSAN ANCAK KENDİ KENDİNE KEFİL OLABİLİR

Beker'in CHP'ye katıldığını olaydan bir gün önce basından öğrendiğini belirten Yavaş, "Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki Ankara Büyükşehir'de İyi Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada görüşürüz ancak transferden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum. Daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahilimiz de olmadı açıkçası. Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir." diye konuştu.

ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş (DHA)ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş (DHA)

BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirten Beker, "Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki" dedi.

"28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim"

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