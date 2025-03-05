CHP'de Adnan Beker krizi! Özel'in topu attığı Mansur Yavaş patladı: "Siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye katılan bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'e rozetini taktı. (AA)

SİYASETTE İNSAN ANCAK KENDİ KENDİNE KEFİL OLABİLİR



Beker'in CHP'ye katıldığını olaydan bir gün önce basından öğrendiğini belirten Yavaş, "Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki Ankara Büyükşehir'de İyi Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada görüşürüz ancak transferden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum. Daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahilimiz de olmadı açıkçası. Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir." diye konuştu.