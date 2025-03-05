CHP'de Adnan Beker krizi! Özel'in topu attığı Mansur Yavaş patladı: "Siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir"

İyi Parti'den istifa ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini söyleyen Adnan Beker'in CHP'ye katılması partiyi karıştırdı.
İyi Parti'den istifa ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini söyleyen Adnan Beker'in CHP'ye katılması partiyi karıştırdı.
ÖZEL TOPU MANSUR YAVAŞ'A ATTI
Parti içinden tepkiler yükselirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sevgili Mansur Başkanımızın da emanetidir" diyerek topu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a attı.
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen iftar programına katılan Yavaş, Özel'in sözlerine yanıt verdi. Yavaş, Basın mensuplarının Özel'in TBMM'deki grup toplantısındaki ifadesinin hatırlatılması üzerine, Beker'in CHP'ye katılımıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.
SİYASETTE İNSAN ANCAK KENDİ KENDİNE KEFİL OLABİLİR
Beker'in CHP'ye katıldığını olaydan bir gün önce basından öğrendiğini belirten Yavaş, "Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki Ankara Büyükşehir'de İyi Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada görüşürüz ancak transferden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum. Daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahilimiz de olmadı açıkçası. Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirten Beker, "Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki" dedi.