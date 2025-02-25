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CHP'li Özgür Özel TSK'nın komuta kademesini tehdit etti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini yalan ve iftiralarla hedef aldı. TSK'dan disiplinsizlik nedeniyle ihraç edilen teğmenleri savunan Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na tehdit etti.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 15:34 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 15:59
CHP’li Özgür Özel TSK’nın komuta kademesini tehdit etti!

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    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini hedef aldı.

    CHP'li Özgür Özel TSK'nın komuta kademesini hedef aldı



    Özel, disiplinsizlik sebebiyle TSK'dan ihraç edilmelerine rağmen teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedikleri için ordudan atıldığı yalanını tekrarladı.

    Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (AA)Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (AA)

    KUVVET KOMUTANLARINI TEHDİT ETTİ

    "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Mustafa Kemal'in askerleri, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." diye and içen 5 teğmeni ihraç ettiler, biliyorsunuz."     diyen Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na tehdit etti.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (AA)Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (AA)

    ESKİ TÜRKİYE'NİN VESAYET SEVİCİSİ CHP

    Geçmişte millet iradesine darbe yapması için defalarca çağrı yaptığı şanlı Türk ordusunun komuta kademesini vesayetçi bir anlayışla hedef göstererek parmak sallayan CHP'li Özel, "Sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız." dedi.

    MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nin gerçekleştiği gün kılıç çekerek korsan yemin eden teğmenler (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nin gerçekleştiği gün kılıç çekerek korsan yemin eden teğmenler (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

    YALAN VE İFTİRALARLA İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI

    Kuvvet komutanlarının birbirinin kuyusunu kazdığını ve teğmenleri kışkırttığını yalanıyla TSK'nın komutanlarını itibarsızlaştırmaya çalışan Özel, "Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nasıl, komutanının nasıl mobbing uyguladığını biliyorum."

    Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu (AA)Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu (AA)

    "Silah arkadaşlarından duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum." ifadelerini kullandı.

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