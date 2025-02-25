CHP’li Özgür Özel TSK’nın komuta kademesini tehdit etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (AA)

ESKİ TÜRKİYE'NİN VESAYET SEVİCİSİ CHP



Geçmişte millet iradesine darbe yapması için defalarca çağrı yaptığı şanlı Türk ordusunun komuta kademesini vesayetçi bir anlayışla hedef göstererek parmak sallayan CHP'li Özel, "Sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız." dedi.