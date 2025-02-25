CHP’li Özgür Özel TSK’nın komuta kademesini tehdit etti!

MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nin gerçekleştiği gün kılıç çekerek korsan yemin eden teğmenler (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)
YALAN VE İFTİRALARLA İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI
Kuvvet komutanlarının birbirinin kuyusunu kazdığını ve teğmenleri kışkırttığını yalanıyla TSK'nın komutanlarını itibarsızlaştırmaya çalışan Özel, "Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nasıl, komutanının nasıl mobbing uyguladığını biliyorum."
Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu (AA)
"Silah arkadaşlarından duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum." ifadelerini kullandı.