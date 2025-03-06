Baykar’dan dev anlaşma: Avrupa’nın en büyüklerinden Leonardo ile imzalar atıldı

ROMA'DA İMZALAR ATILDI Leonardo'nun İtalya'nın başkenti Roma'daki genel merkezinde Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar , insansız teknolojilerde ortaklık anlaşmasına imza attı.

Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo arasında insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalandı.

Cingolani, buradaki açıklamasında "Bugün çok önemli bir gün. Baykar ile mutabakat zaptı imzalıyoruz. Baykar'dan meslektaşlarımızla önemli köşe taşlarını belirledik." dedi.

Cingolani, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar , daha sonra Roma Yabancı Basın Derneği'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Baykar, Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından Leonardo ile ortaklık anlaşması imzaladı (Fotoğraf: AA)

Karmaşık bir dönemden geçtiklerini belirten Cingolani, bugünkü anlaşmanın son 5 aydaki yoğun çalışmalarının bir ürünü olduğunu söyledi.

Cingoloni, anlaşmanın 5 yıllık olduğunu ama derine gidecek bir işbirliğini öngördüğünü ifade ederek, "Bu, büyük bir sonuç." diye konuştu.

Baykar, Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından Leonardo ile ortaklık anlaşması imzaladı (Fotoğraf: AA)

"BÜYÜLEYİCİ ŞEKİLDE GELİŞTİ"

Cingolani, İstanbul'daki Baykar tesislerine yaptığı ziyaretten çok etkilendiğini, Baykar'ın çok geniş bir İHA ürün ailesi olduğunu dile getirdi.

Selçuk Bayraktar da "Yoğun görüşmeler yürüttük aylar boyunca. Leonardo ile çalışıyorduk zaten. Entegre ettiğimiz sistemler var. İşbirliği yapıyorduk zaten. Kimya ve sinerji son aylarda büyüleyici şekilde gelişti." ifadelerini kullandı.