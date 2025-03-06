Beykoz Belediyesi’ndeki suç örgütünün şeması ortaya çıktı! 65 bin TL maaş alıyor 200 bin TL’lik rezidansta oturuyor

İŞTE İSİM İSİM O LİSTE İşte örgüt şemasında örgüt üyesi olarak yer alan 11 isim: Tekba Gıda ve BMG Nakliyat Oto yetkilisi Gökcan Kaya, Tekba Gıda yetkilisi Besi Kaya, Emir-Develi Gıda yetkilisi Hakan Unutur, ENM Organizasyon yetkilisi Mustafa Karadağ, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in danışmanı Eyüp Halit Beyazıt, bir diğer danışman Gülten Tozanlı, Mali Gıda yetkilisi Serdar Karahan, ACT Gıda yetkilisi Mahmut Adalı, ADL Medya yetkilisi Onur Demirci, Emir Gıda yetkilileri Volkan ve Nuray Unutur.

Köseler'in Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'le ilgili ifade veren Beykoz Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Mert Kemerci, sözlü talimat vererek herhangi bir doğrudan temin yoluna başvurmadan ürün alınmasını, ihalenin iş sonra yapılmasını istediğini söyledi.

ATAŞEHİR'DEN GEÇİŞ YAPTI Kemerci ifadesinde, "Veli Gümüş isimli şahısla Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işlerinde çalışan bir personeldi. Aynı belediyede çalıştığımız için tanıştık. Sonra Veli Gümüş, Beykoz Belediyesi'ne özel kalem müdürü olarak geçiş yaptı.

Benim Ataşehir'de çalışmamı beğendiği için benle çalışmak istediğini söyledi. Onun referansıyla Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile görüştüm. Başkan da bana bu departmanda güvenebilecekleri, işten anlayan birini aradıklarını söyledi. Ben de uzun süredir bu işi yaptığımı söyleyince Beykoz Belediyesi'ne işlem müdürü olarak işe başlayacağımı söyledi" ifadelerini kullandı.