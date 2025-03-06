Beykoz Belediyesi’ndeki suç örgütünün şeması ortaya çıktı! 65 bin TL maaş alıyor 200 bin TL’lik rezidansta oturuyor

İstanbul'da CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün de arasında olduğu 13 şüpheli, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklandı.
TÜM VERİLERİ SİLDİ
TAKVİM, suç örgütü olarak hareket eden örgütün şemasına ulaştı. 100 milyon liraya yakın kamu zararı oluşturduğu saptanan suç örgütünün şemasında en kilit isim Başkan Köseler'in Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş olduğu anlaşıldı. Gümüş'ün el konulan cep telefonundaki incelemede tüm verileri sildiği anlaşıldı. Gümüş'ün, Bilgi İşlem Müdürü Mert Kemerci'den ihale yapmadan ürün alınmasını ve ihalenin sonradan yapılmasını istendiği vurgulandı.
65 BİN TL MAAŞ, 200 BİN TL'LİK REZİDANS
Tanık Kemerci, Gümüş'ün kendisine "Dosyasını sonra yaparsın" dediğini aktardı. Savcılık bu durumun 'adrese teslim ihale' olduğu kanaatine vardı. Gümüş'ün ifadesinde 65 bin TL maaş aldığını beyan etmesine rağmen, 200 bin TL kira bedelli bir rezidansta yaşadığı anlaşıldı. Tanıklar, Başkan Köseler'in de belirli firmalara ihale verilmesi için baskı yaptığını, direnen çalışanların ise görev yerlerinin değiştirildiğini veya işten çıkarıldığını anlattı. Firma sahiplerini tanımadığını söyleyen Köseler'in ADL isimli firma yetkilisi Onur D. ile görüştüğü ortaya çıktı.
25 kişilik suç örgütü hiyerarşik olarak incelendiğinde Gümüş'ün bir altında ise Beykoz Belediyesi Halk Pazarı İşletmeleri Tesisi Yöneticisi Metin Ülgey'in yer aldığı görüldü.
Örgüt üyeleri pozisyonlarında ise Köseler'in danışmanları Eyüp Halit Beyazıt ve Gülten Tozanlı ile ihale verilen firmalarda görevli yetkililerin de yer aldığı 11 kişi yer aldı. Örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden şüpheli sayısı ise 12 oldu.
İŞTE İSİM İSİM O LİSTE
İşte örgüt şemasında örgüt üyesi olarak yer alan 11 isim:
Tekba Gıda ve BMG Nakliyat Oto yetkilisi Gökcan Kaya, Tekba Gıda yetkilisi Besi Kaya, Emir-Develi Gıda yetkilisi Hakan Unutur, ENM Organizasyon yetkilisi Mustafa Karadağ, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in danışmanı Eyüp Halit Beyazıt, bir diğer danışman Gülten Tozanlı, Mali Gıda yetkilisi Serdar Karahan, ACT Gıda yetkilisi Mahmut Adalı, ADL Medya yetkilisi Onur Demirci, Emir Gıda yetkilileri Volkan ve Nuray Unutur.
Köseler'in Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'le ilgili ifade veren Beykoz Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Mert Kemerci, sözlü talimat vererek herhangi bir doğrudan temin yoluna başvurmadan ürün alınmasını, ihalenin iş sonra yapılmasını istediğini söyledi.
ATAŞEHİR'DEN GEÇİŞ YAPTI
Kemerci ifadesinde, "Veli Gümüş isimli şahısla Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işlerinde çalışan bir personeldi. Aynı belediyede çalıştığımız için tanıştık. Sonra Veli Gümüş, Beykoz Belediyesi'ne özel kalem müdürü olarak geçiş yaptı.
Benim Ataşehir'de çalışmamı beğendiği için benle çalışmak istediğini söyledi. Onun referansıyla Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile görüştüm. Başkan da bana bu departmanda güvenebilecekleri, işten anlayan birini aradıklarını söyledi. Ben de uzun süredir bu işi yaptığımı söyleyince Beykoz Belediyesi'ne işlem müdürü olarak işe başlayacağımı söyledi" ifadelerini kullandı.
İşe başladığında Bridge isimli bir sistemde yoğun bir biçimde toner talebi olduğunu gördüğünü aktaran Kemerci, "Toner stoğunu sorguladığımda depoda herhangi bir toner olmadığının farkına vardım. Veli Gümüş bana sözlü talimat vererek herhangi bir doğrudan temin yoluna başvurmadan ürünleri almamı söyledi. Kısacası dosyasını sonra yaparsın dedi. Ben de Gama Büro ünvanlı firmadan 30-40 parça toner siparişi verdim. Ben yurt dışındayken tonerler geldi. Ancak kimin teslim aldığını bilmiyorum. Bu tonerler Bridge sisteminde talepde bulunan müdürlüklere takıldı. Yaklaşık 1 hafta sonra teknik şartname yazıldı ancak bunun dışında herhangi bir işlem yapılmadı. Bu dosyanın doğrudan temin yoluyla ihale çıkmasının gecikmesinde daha önceki hizmetlerin ve yazılımların dosyası ve bakım anlaşmalarının sene başı sözleşmelerinin yapılmamasından kaynaklıdır" dedi.