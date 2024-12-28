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Göklerin Ferrari'si Baykar'ın! İtalyan Piaggio Aerospace'yi alıyor

Baykar en yüksek teklifi verdiği ihaleyi kazanarak iş jeti ve uçak motoru üreticisi 140 yıllık İtalyan Piaggio Aerospace’yi satın alıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Göklerin Ferrari’si Baykar’ın! İtalyan Piaggio Aerospace’yi alıyor

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    Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'in yeni sahibi olacak. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ülkenin havacılık devi firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay verdi. Dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı (SİHA) şirketi olan Baykar, İtalya'nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma oldu. Baykar çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazandı. Baykar, ihale sürecinde finansal değerleme çalışmalarını Pragma Danışmanlık ile yürüttü.

    BAKANDAN AÇIKLAMA
    Havacılık sektöründe "gökyüzünün Ferrarisi" olarak bilinen P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, aynı zamanda bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle İtalya'nın savunma sanayisi ekosisteminde stratejik bir role sahip bulunuyor. Piaggio, 140 yıllık geçmişiyle İtalya'nın teknoloji altyapısına önemli katkılar sunmasıyla tanınıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türk havacılığının ve Bayşkar'ın küresel ligde ulaştığı başarı seviyesinin göstergesi" dedi.

    KAPASİTE GÜÇLENECEK
    Bu satın almayla birlikte Baykar, Avrupa havacılık pazarındaki etkisini artırırken, Piaggio'nun tarihi mirasını koruyarak üretim kapasitesini güçlendirmesini sağlayacak. Baykar'ın gelecek vizyonuyla birlikte şirketin İtalya'da sağladığı istihdamın büyümesi de hedefleniyor. Baykar'ın bu stratejik adımı Türk havacılık sanayisinin global düzeydeki başarılarına bir yenisini eklerken, bu anlaşmayla birlikte Piaggio'nun tarihi kimliği de geleceğe taşınacak.

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