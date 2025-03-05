Başkan Erdoğan’dan A takımına dil uyarısı: Provokasyona fırsat vermeyin

AK Parti 'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından yeni A takımını önceki gün ilk kez toplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan , "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Muhalefeti ve iktidarıyla sürecin desteklenmesinin önemini vurgulayan Erdoğan, " 40 yıldır devam eden sorunun çözümü için herkes katkı sağlamalı" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Merkezi 'nde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına, kurulan yeni başkanlıklara atanan üç isimle birlikte toplam dokuz genel başkan yardımcısı yeni görevleri ile ilk defa katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"GÜÇLÜ DEVAM EDECEĞİZ"

Milliyet'te yer alan habere göre, 1,5 saat süren MYK toplantısında kongre sürecini değerlendiren Başkan Erdoğan, "Kongre sürecimizi yenilenerek ve tazelenerek tamamladık. Yeni dönemde parti yönetiminde görev alanlar olduğu kadar almayan arkadaşlarımız da oldu ama yeni oluşturduğumuz kadrolarla yolumuza daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Ramazan ayı bu yüzden hepimiz için çok önemli bir fırsat, bunu iyi değerlendirmeniz lazım. Daima sahada olun, vatandaşı yalnız bırakmayın" dedi.