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Başkan Erdoğan'dan A takımına dil uyarısı: Provokasyona fırsat vermeyin

AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi’nde belirlenen yeni MYK ile ilk toplantısını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A takımına hassas dil uyarısı yaptı. Erdoğan, "Bu konuda ayrık dil kullananlara müsaade etmeyin. Süreci ılımlı mesajlarla sürdürün, provokasyonlara asla fırsat vermeyin" dedi.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 08:24 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 08:34
Başkan Erdoğan’dan A takımına dil uyarısı: Provokasyona fırsat vermeyin

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AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından yeni A takımını önceki gün ilk kez toplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Muhalefeti ve iktidarıyla sürecin desteklenmesinin önemini vurgulayan Erdoğan, "40 yıldır devam eden sorunun çözümü için herkes katkı sağlamalı" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti MYK (AA)AK Parti MYK (AA)

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına, kurulan yeni başkanlıklara atanan üç isimle birlikte toplam dokuz genel başkan yardımcısı yeni görevleri ile ilk defa katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"GÜÇLÜ DEVAM EDECEĞİZ"

Milliyet'te yer alan habere göre, 1,5 saat süren MYK toplantısında kongre sürecini değerlendiren Başkan Erdoğan, "Kongre sürecimizi yenilenerek ve tazelenerek tamamladık. Yeni dönemde parti yönetiminde görev alanlar olduğu kadar almayan arkadaşlarımız da oldu ama yeni oluşturduğumuz kadrolarla yolumuza daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Ramazan ayı bu yüzden hepimiz için çok önemli bir fırsat, bunu iyi değerlendirmeniz lazım. Daima sahada olun, vatandaşı yalnız bırakmayın" dedi.

AK Parti MYK (AA)AK Parti MYK (AA)

Toplantıda ayrıca, Teşkilât Başkanlığı, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlıkları Ramazan boyunca yapacağı etkinliklere ilişkin eylem planını anlattı. Ayrıca, Ramazan ayı boyunca milletvekilleri ve parti yöneticilerinin deprem bölgesi ziyaretlerini kapsayan bir program planlaması yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"TERÖRE YER YOK"

MYK toplantısının en önemli gündem maddesi ise "Terörsüz Türkiye" süreci oldu. Edinilen bilgilere göre, Başkan Erdoğan bu konuda kararlı olduğunu vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Türkiye'nin ve bölgenin geleceğinde teröre yer yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti MYK (AA)AK Parti MYK (AA)

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaların titiz ve özenli bir şekilde yürütülmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Hassas bir dil kullanın, ayrık dil kullananlara da müsaade etmeyin. Süreci ılımlı mesajlarla sürdürün, provokasyonlara asla fırsat vermeyin. Muhalefeti ve iktidarıyla sürecin desteklenmesi önemli. 40 yıldır devam eden sorunun çözümü için herkes katkı sağlamalı" diye konuştu.

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