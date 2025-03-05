Öcalan'ın "Silah bırak" çağrısına PKK'dan ilk yanıt! Mustafa Karasu “Örgütü feshedeceğiz" deyip şart koşmaya kalktı: "Özerklik" saboktajı

PKK elebaşı Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)



ÖCALAN NE DİYOR, KANDİL NE YAPIYOR? ELEBAŞI İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR



Mustafa Karasu, Öcalan'ın "Umut Hakkı" talebi olmamasına rağmen süreci yokuşa sürmek için "Umut Hakkı" istedi. "Çağrı yapıldı 'Umut Hakkı'nın yerine getirilmesi gerekiyor" dedi.



Oysa İmralı heyetinde bulunan DEM'li Sırrı Süreyya Önder, "Sayın Bahçeli Meclis'te gelsin konuşsun, demişti. Dediğinden ricat edecek seciyede bir insan değil. Hep arkasında durdu. Sayın Öcalan dedi ki 'onu çok zorluyorlar, onun işini güçleştirmeyelim, ben Meclis'e gelmeyeyim, orada siz varsınız, ben buradan konuşurum' dedi. Bir talebi oldu mu? Hayır ve asla! Bu işin hiçbir şartı yok. Ön şart ya da sonrasında bir şart yok. Bunu bütün şerefimle söylüyorum. Ben de ömrünü bu işe vakfetmiş bir barış emekçisiyim" dedi.