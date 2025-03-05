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Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye edildi

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde saat 12.15 sıralarında yangın çıktı. Yangına kısa süre içinde müdahale edilirken, hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İHA İHA
Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 13:34 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 13:38
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde yangın! Hastalar tahliye edildi

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Üsküdar Devlet Hastanesi'nde saat 12.15 sıralarında çıkan yangın büyük panik yarattı. Hastane içinde yer alan iki katlı ameliyathane binasının elektrik panosunda çıkan yangın sonrasında hastanede yer alan hastalar büyük paniğe kapıldı.

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yangın meydana geldi. (İHA)Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yangın meydana geldi. (İHA)

Yürekleri ağza getiren yangına kısa süre içinde müdahale edilirken, hastalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

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