Üsküdar Devlet Hastanesi’nde yangın! Hastalar tahliye edildi

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde saat 12.15 sıralarında çıkan yangın büyük panik yarattı. Hastane içinde yer alan iki katlı ameliyathane binasının elektrik panosunda çıkan yangın sonrasında hastanede yer alan hastalar büyük paniğe kapıldı.
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde saat 12.15 sıralarında çıkan yangın büyük panik yarattı. Hastane içinde yer alan iki katlı ameliyathane binasının elektrik panosunda çıkan yangın sonrasında hastanede yer alan hastalar büyük paniğe kapıldı.
Yürekleri ağza getiren yangına kısa süre içinde müdahale edilirken, hastalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.