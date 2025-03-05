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Artvin'de feci kaza! Minibüs TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Artvin'in Hopa ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA DHA
Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 13:42 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 13:47
Artvin’de feci kaza! Minibüs TIR’a çarptı: Çok sayıda yaralı var

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Kaza, sabah saatlerinde Hopa- Borçka kara yolunda meydana geldi.

Hopa'dan Borçka yönüne giden Y.K. idaresindeki 08 D 5020 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarında park halindeki 08 ABP 684 TIR'a arkadan çarptı.

Artvin'de minibüs, TIR'a çarptı; 12 yaralı var. (DHA)Artvin'de minibüs, TIR'a çarptı; 12 yaralı var. (DHA)

Kazada minibüs şoförü dahil, 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından dolmuştan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.

Yolcu dolu minibüs park halindeki tıra böyle çarptı

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor.

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