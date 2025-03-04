ABD Başkanı Trump Kongre’de ne açıklayacak?

TRUMP NE MESAJ VERECEK?

20 Ocak günü başkanlık koltuğuna oturan Trump, başkan olduktan yaklaşık 6 hafta sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin beraber katılacağı oturumda Amerikan halkına hitap edecek.

Trump'ın 2. başkanlık döneminin ilk haftalarına, büyük oranda sınır güvenliği ile ilgili gelişmeler, enflasyonla mücadele, yönetimin federal hükümeti önemli ölçüde yeniden biçimlendirmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki ateşkes gibi başlıklar damgasını vurdu.



UKRAYNA İLE ANLAŞMA İMZALANABİLİR



ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementleri anlaşmasının bugün Başkan Donald Trump'ın Kongre'deki konuşması öncesinde imzalanabileceği bildirildi.

ABD medyasına konuşan kaynaklar, geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında tartışma konusu olan anlaşmayla ilgili, tarafların sonuca varmak üzere olduğunu belirtti.

İsmini vermek istemeyen kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Trump, danışmanlarına, bugün Kongre'de yapacağı konuşmada anlaşmayı duyurmak istediğini söyledi.

Kaynaklar, bununla birlikte tarafların henüz anlaşmayı imzalamadığını ve durumun değişebileceğini belirtti.

Trump, ABD Kongresinde yapacağı konuşmada bu konudaki son durumu açıklayacağını ifade etti. Savaşın bir an önce bitmesini istediğini ve bu sebeple hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın temasların sürdüğünü kaydeden Trump, Zelenskiy'nin "savaşın bitmesi yakın değil" yönündeki ifadelerine atıfta bulunarak, "Zelenskiy, savaşın uzun süre devam edeceğini düşündüğünü söylemiş, bu konuda haklı olmasa iyi olur. Ben bu savaşın bir an önce bitmesini istiyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı, savaşın sürmesi halinde her iki ülkenin de zarar görmeye devam edeceğine dikkati çekerek, "Rusya'nın da Ukrayna halkının da kesinlikle bir anlaşma yapmak istediğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya Avrupa'dan çok daha fazla harcama yaptığını belirten Trump, aslında Avrupa'nın Ukrayna'ya yakın olması sebebiyle kendilerinden daha fazla harcama yapmaları gerektiğini savundu.

ZELENSKİY'İ KOVMUŞTU

ABD Başkanı Trump'ın 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile anlaşmaya imza atması beklenirken, kameralar önünde sürpriz bir tartışma yaşanmıştı.

Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilirken, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.