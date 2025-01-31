SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Danimarka’dan Trump’a Grönland tepkisi: ABD’nin mülkiyetine geçmeyecek

ABD ile Danimarka arasında Grönland krizi had safhaya ulaştı. Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklamalarının ardından Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen’den rest geldi. Rasmussen, "Biz de şaka yapmıyoruz. Grönland, tabii ki ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 17:21 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 17:21
Danimarka’dan Trump’a Grönland tepkisi: ABD’nin mülkiyetine geçmeyecek

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD ile Danimarka arasında Grönland krizi devam ediyor. Trump'ın Grönland'ı ABD mülkiyetine geçirme açıklamalarının ardından Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Grönland'ın ABD'nin mülkiyetine geçmeyeceğini söyledi.

    Grönland, Takvim Fotoğraf ArşiviGrönland, Takvim Fotoğraf Arşivi

    "BİZ DE ŞAKA YAPMIYORUZ"

    Rubio'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma konusunda "şaka yapmadığı"na yönelik açıklamalarını hatırlatan Rasmussen, "Biz de şaka yapmıyoruz. Grönland, tabii ki ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek." ifadelerini kullandı.

    Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, AADanimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, AA

    "Toprak satışının eskide kaldığına" işaret eden Rasmussen, Grönland'ın ABD'ye devrinin "yasal ve politik olarak imkansız" olduğunu söyledi.

    Rasmussen, "Grönland'ın, kendi halkına ait olduğu su götürmez bir gerçektir." dedi.

    Rubio katıldığı bir televizyon programında, Trump'ın Grönland'ı satın alma konusunda "şaka yapmadığını" ve Ada'yı ABD topraklarına katmanın ülkenin ulusal çıkarlarıyla örtüştüğünü belirtmişti.

    İrandan Trumpa Gazze füzesi: İsraillileri Grönlanda götürsün!İrandan Trumpa Gazze füzesi: İsraillileri Grönlanda götürsün!

    TRUMP GÖZÜNÜ GRÖNLAN'A DİKTİ

    Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

    20 Ocak'taki yemin töreniyle göreve başlamasından bu yana Ada'ya yönelik ilgisini zaman zaman gündeme getiren Trump, Grönland'da yaşayan yaklaşık 57 bin vatandaşın hepsinin ABD'ye katılmaya istekli olduğunu iddia etmişti.

    Trump, sık sık gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusunda da "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    Arktikteki paylaşım savaşında Grönland neden önemli? Trump satın alabilir mi?Arktikteki paylaşım savaşında Grönland neden önemli? Trump satın alabilir mi?

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Adliyede adaylık arayışı: Savcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu ifade verdi | Çağlayan’da provokasyon | Mansur Yavaş’tan sıkı markaj
    Narin cinayetinde şoke eden görüntü! Katil Enes mi? Baba Arif Güran’dan itiraf: Sen öldürdün biliyorum...
    Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde rakipleri belli oldu!
    Teknoloji mi strateji mi? Savaşın kaderi değişti! İstihbaratttan Rusya-Ukrayna raporu
    Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edildiği yerde DHKP-C ağzı ile sokak çağrısı!
    Trump’tan ABD’deki uçak kazası ile ilgili şoke eden cevap: Yüzmemi mi istiyorsunuz?
    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti
    Başkan Erdoğan İbradı’da peş peşe ziyaretler... Cuma namazını tarihi camide kıldı
    Veli Ağbaba kameraya yakalandı... Biber gazını duyunca öksürmeye başladı
    ABD’deki faciada kıyamet uçağı şüphesi: Çok gizli proje üç ay önce duyuruldu kazadan sonra ortaya çıktı
    CANLI | Refah Kapısı açılıyor! Hamas ile İsrail arasında dördüncü rehine takası cumartesi: Kassam Tugayları listeyi verdi
    Ahmed el Şara’dan ilk ulusa sesleniş konuşması! Halkı selamladı Hükümdar değil hizmetkarım dedi
    Eyüpsultan’da korkunç cinayet! 17 yaşındaki genç ailesini katletti! Nedeni ortaya çıktı
    Grand Kartal faciasında yeni gelişme: Ayrıntılı hasar tespit raporunda neler var? Bakanlık savcılığa sundu
    Turizmde dev gelir! Tüm zamanların rekoru geldi
    Müge Anlı Hassi Akpınar olayında son durum ne? 13 yaşında hamile kalmıştı! Yusuf stüdyoya geldi
    Emekliye Şubat’ta promosyon Mart’ta ikramiye! Neler değişecek? Kim, ne kadar alacak?
    İtalyan arşivleri açıldı! Papa suikastında Mehmet Ali Ağca’ya tetiği çektiren ASALA çıktı... Ben Ermeniyim ifadesi ve 1984 CIA raporu
    Zembilli’nin gözü kara delikanlısı Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un sevgilisi bakın kim! Meğer Kırgın Çiçekler’in güzeller güzeliyle...