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Ekrem İmamoğlu "eşiyle uyurken evi basıldı" dedi gerçek başka çıktı... Alaattin Köseler'in gözaltına alındığı anlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İhaleye fesat" karıştırma suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in sabaha karşı eşiyle birlikte uyurken polis baskınıyla gözaltına alındığını iddia etmişti. Ancak ortaya çıkan görüntüler, bu iddiayı yalanladı. Görüntülerde, Alaattin Köseler’in polisleri takım elbise ile karşıladığı net bir şekilde görüldü.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 16:57 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 16:58
Ekrem İmamoğlu eşiyle uyurken evi basıldı dedi gerçek başka çıktı... Alaattin Köseler’in gözaltına alındığı anlar

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Cumhuriyet Halk Partili Alaattin Köseler yönetimindeki Beykoz Belediyesi'ne yönelik yapılan ihaleye fesat karıştırma operasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Detaylar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasını da çürüttü.

Alaattin Köseler'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ihalelere çağırılan 15 ana ve 60 alt şirketin beraber hareket ettikleri belirlendi. Buna göre şirketlerin çoğunun adresinin aynı, kullandıkları araçların dahi ortak olduğu tespit edildi.

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandıCHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

MESAJLARDA 'FATURA' DETAYI
Yapılan teknik çalışmalarda şüpheli şirket sahiplerinin ihalelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için 'Beykoz Kahvecisi' adı altında mesajlaşma grubu kurdukları saptandı.

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Şirket sahiplerinin ihaleler için verilen teklifleri konuştuğu mesajlaşma grubunda tebligatlara göre birbirlerine danışmalarının yer aldığı, yazışmalarda ayrıca ödemelerden, verilen ücretlere kadar aralarındaki anlaşmalar üzerinden konuşmaları yer aldı. Ayrıca şüphelilerin mesajlarda belediye için faturaların temin edilememesi durumunda sıkıntı yaşayacakları yönünde ifadelerin yer aldığı görüldü.

65 BİN LİRA MAAŞ ALAN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 200 BİN LİRA KİRA ÖDÜYOR
Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün emniyetteki işlemlerinde yaptığı görev karşılığında 65 bin lira ücret aldığını beyan ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda ise Gümüş'ün yaklaşık 200 bin lira kira bedeli olan bir rezidansta kaldığı tespit edildi.

CHP'li Alaattin Köseler'in gözaltına alınma anlarıCHP'li Alaattin Köseler'in gözaltına alınma anları

Soruşturmada tanık olarak dinlenen bir kişinin ise aydınlatma işinin bir firmaya verilmesi için Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in çalışanlara baskı yaptığını, direnenlerin ise ya yerinin değiştirildiğini ya da çıkartıldığını söylediği kaydedildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN İDDİASI YALAN ÇIKTI
Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köseler'in eşi ile uyurken evinin basılıp gözaltına alındığını iddia etmişti.

İmamoğlu'nun x paylaşımıİmamoğlu'nun x paylaşımı

İmamoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00'de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Alaatin Köseler polislere kapıyı takım elbise ile açtıCHP'li Alaatin Köseler polislere kapıyı takım elbise ile açtı

ALAATTİN KÖSELER KAPIYI TAKIM ELBİSEYLE AÇTI
Bu arada soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında gözaltı kararı verilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, operasyon günü sabah saatlerinde yurt içi uçuşu olduğu için hazırlık yaptığını, adrese giden polis ekiplerini takım elbise ile karşıladığı anlara ait görüntülere ulaşıldı.

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