Ekrem İmamoğlu "eşiyle uyurken evi basıldı" dedi gerçek başka çıktı... Alaattin Köseler'in gözaltına alındığı anlar

Soruşturmada tanık olarak dinlenen bir kişinin ise aydınlatma işinin bir firmaya verilmesi için Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in çalışanlara baskı yaptığını, direnenlerin ise ya yerinin değiştirildiğini ya da çıkartıldığını söylediği kaydedildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN İDDİASI YALAN ÇIKTI

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köseler'in eşi ile uyurken evinin basılıp gözaltına alındığını iddia etmişti.

İmamoğlu'nun x paylaşımı

İmamoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00'de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.