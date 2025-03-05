Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılış töreninde önemli açıklamalar: "Yanındayız Gardaş"

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'da. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı. Aliyev, Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattının açılış töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açılıyor GİRİŞ KAPISINDA KARŞILADI



Başkan Erdoğan, Aliyev'i Külliye'nin giriş kapısında karşıladı. Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. KRİTİK HATTIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Ziyaret kapsamında, 25 Eylül 2023'te Erdoğan ve Aliyev tarafından temeli atılan Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan ve Aliyev (Ekran görüntüsü) Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Kardeşim İlham Aliyev'i Türkiye'de misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Kendisi ve kıymetli heyetine Ankara'mıza hoş geldiniz diyorum. Karşımda bu çalışmalarda emeği olan işçi kardeşlerimiz, mühendis kardeşlerimiz var. Konuşmalarımızı bitirdikten sonra kendileriyle ayrıca Türkiye ve Azerbaycan'a pozlarımızı vereceğiz. Bir millet iki devlet şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler gelişiyor. Enerji sektörü başta yer alıyor. Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle enerji işbirliğini daha ileriye taşımanın gayretinde olduk. Önemli miktarda Azerbaycan gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Can Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz.

Bakan Bayraktar Azerbaycanlı mevkidaşı ile hattın vanasını açtı. (Ekran görüntüsü) "30 YIL BOYUNCA DOĞAL GAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK" Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Nahçıvan'la kader birliğimizin nişanesi olacaktır. Günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını 30 yıl boyunca karşılayacaktır. Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak projeyi kazandırmış oluyoruz. Türkiye - Azerbaycan barışın, huzurun tarafındadır. Bölgemizde sadece barış, işbirliği istiyoruz. Şimdiye kadar birçok adım attık. İnşallah bundan sonra bölgesel barış, refaha yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız. İnşallah Nahçıvan'la elektrik bağlantılarımızın güçlenmesiyle bu süreci devam ettireceğiz. En zor günlerimizde can Azerbaycan'ı nasıl yanımızda bulduysak biz de gardaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız.