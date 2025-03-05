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Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılış töreninde önemli açıklamalar: "Yanındayız Gardaş"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Ankara'da. Başkan Erdoğan ve Aliyev 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın açılış törenini gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'a övgülerle yağdıran Aliyev, "Türk dünyasının birleşmesi yolunda aziz Gardaşımın çok büyük bir rolü var." dedi.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 17:15 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 17:27
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılış töreninde önemli açıklamalar: Yanındayız Gardaş

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'da.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı. Aliyev, Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattının açılış töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açılıyor

GİRİŞ KAPISINDA KARŞILADI

Başkan Erdoğan, Aliyev'i Külliye'nin giriş kapısında karşıladı. Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

KRİTİK HATTIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ziyaret kapsamında, 25 Eylül 2023'te Erdoğan ve Aliyev tarafından temeli atılan Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan ve Aliyev (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan ve Aliyev (Ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kardeşim İlham Aliyev'i Türkiye'de misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Kendisi ve kıymetli heyetine Ankara'mıza hoş geldiniz diyorum. Karşımda bu çalışmalarda emeği olan işçi kardeşlerimiz, mühendis kardeşlerimiz var. Konuşmalarımızı bitirdikten sonra kendileriyle ayrıca Türkiye ve Azerbaycan'a pozlarımızı vereceğiz.

Bir millet iki devlet şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler gelişiyor. Enerji sektörü başta yer alıyor. Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle enerji işbirliğini daha ileriye taşımanın gayretinde olduk. Önemli miktarda Azerbaycan gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Can Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz.

Bakan Bayraktar Azerbaycanlı mevkidaşı ile hattın vanasını açtı. (Ekran görüntüsü)Bakan Bayraktar Azerbaycanlı mevkidaşı ile hattın vanasını açtı. (Ekran görüntüsü)

"30 YIL BOYUNCA DOĞAL GAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Nahçıvan'la kader birliğimizin nişanesi olacaktır. Günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını 30 yıl boyunca karşılayacaktır. Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak projeyi kazandırmış oluyoruz.

Türkiye - Azerbaycan barışın, huzurun tarafındadır. Bölgemizde sadece barış, işbirliği istiyoruz. Şimdiye kadar birçok adım attık. İnşallah bundan sonra bölgesel barış, refaha yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.

İnşallah Nahçıvan'la elektrik bağlantılarımızın güçlenmesiyle bu süreci devam ettireceğiz.

En zor günlerimizde can Azerbaycan'ı nasıl yanımızda bulduysak biz de gardaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız.

Aliyev (Ekran görüntüsü)Aliyev (Ekran görüntüsü)

Aliyev'in açıklamalarından satır başları:

Bugün dostluğumuzda önemli bir gündür. Nahçıvan'da sayın cumhurbaşkanı ile birlikte bir buçuk yıl önce hattın temelini kurduk. Bildiğiniz gibi kadim Azerbaycan toprağıdır. Bir asırdan fazladır Azerbaycan'dan ayrıdır. Nahcivan ile Azerbaycan bağlantısı bozuldu. Bu adaletsizlik bizim soydaşlarımızın hayatına menfi göstermiştir. Birinci Karabağ savaşı başladığında Ermenistan Karabağ'ı işgal edip Nahcivan'ı ablukaya aldı. Benim atam Haydar Aliyev buna izin vermedi ve bütün Azerbaycan seferber oldu.

İki kardeş ülke dev projeleri gerçekleştirdi. Bugün Azerbaycan'dan Türkiye üzerinden giden gaz birçok ülkenin enerji güvenliğini temin etti. Azerbaycan'ın gaz ihracatı 25 milyar metreküpe çıkmıştır, yarısı Türkiye'yedir. Türkiye'den başka 10 Avrupa ülkesi enerji güvenliğini güçlendirdi. Bugün açılışında bulunduğumuz proje Nahçıvan'ın enerji güvenliğini inşa edecek.

Enerji projelerimiz ulaştırma projelerinin gerçekleşmesine de imkan verdi. Bugün Türkiye ve Azerbaycan'la birleştirilen demiryolu çok özel avantajlar sağlıyor.

Bugünkü tören Türkiye-Azerbaycan birliğini, kardeşliğini gösterir tezahürüdür. Nahçıvan'da yaşayan vatandaşlarımız bu töreni bayram gibi görecek.

TÜRK DÜNYASININ LİDERİ ERDOĞAN

Türk dünyasının birleşmesi yolunda aziz Gardaşımın (Başkan Erdoğan) çok büyük bir rolü var.

Proje, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

500 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ TAŞIMA KAPASİTESİ

Yıllık 500 milyon metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olacak boru hattı Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamı karşılayacak.

Doğal gaz (AA)Doğal gaz (AA)

Proje, Türkiye ve Azerbaycan'ın Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi stratejik yatırımlarının ardından birlikte inşa edilen üçüncü doğal gaz boru hattı oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Ayrıca, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi yapılması öngörülüyor.

Aliyev'in ziyareti, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da derinleşmesi ve bölgesel dengeler açısından kritik bir dönemde gerçekleşmesi bakımından büyük önem taşıyor.

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