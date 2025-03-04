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CHP'li İBB Marmara Denizi'ni kirletiyor! Yine Kuleli yine İSKİ! Bakanlıktan 2 katı ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçtiğimiz Ocak ayında CHP’li İBB’ye bağlı İSKİ’nin Üsküdar’daki Kuleli Lisesi önünden kanalizasyon suyunu Marmara Denizi’ne akıtması hakkında cezai işlem uygulamıştı. İSKİ, söz konusu cezanın ardından ihlaline devam etti. Aynı noktadan ikinci kez denizin kirletildiğini tespit eden bakanlık bu kez ceza iki katı yaptırım uygulayarak 2 milyon 674 bin 708 TL idari ceza kesti.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 11:22 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 11:31
CHP’li İBB Marmara Denizi’ni kirletiyor! Yine Kuleli yine İSKİ! Bakanlıktan 2 katı ceza

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'daki Kuleli Askeri Lisesi önünden Marmara Denizi'ne evsel atık su deşarjı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) 2 milyon 674 bin 708 TL ceza uyguladı.

Yine Kuleli yine İSKİ! Bakanlıktan 2 katı ceza

İSKİ Kuleli'yi böyle kirletiyor (Takvim.com.tr)İSKİ Kuleli'yi böyle kirletiyor (Takvim.com.tr)

Bakanlık ekipleri 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği denetimde, Kuleli Askeri Lisesi önünden denize evsel atık suyun deşarj edildiğini belirledi. Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olan Marmara Denizi'nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğu ve köpüklendiği görüldü. Atık su numunesinin analizi sonucu 'askıda katı madde', 'biyokimyasal oksijen ihtiyacı' ve 'toplam azot parametrelerinin' sınır değerleri aştığı tespit edildi.

Üsküdarda denize kanalizasyon döken İSKİye 1 milyon 337 bin TL ceza! 2872 sayılı kanunun 8. maddesi ne diyor?Üsküdarda denize kanalizasyon döken İSKİye 1 milyon 337 bin TL ceza! 2872 sayılı kanunun 8. maddesi ne diyor?

Aynı ihlalin 2. kez gerçekleşmesi nedeniyle Çevre Kanunu gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 674 bin 708 TL idari ceza kesildi.

İSKİ Kuleli'yi böyle kirletiyor (Takvim.com.tr)İSKİ Kuleli'yi böyle kirletiyor (Takvim.com.tr)

AYNI NOKTA İÇİN İKİNCİ CEZA
Bakanlık ekipleri 12 Ocak'ta da aynı noktada ihbar üzerine yaptıkları denetimde içinde kanalizasyon ve gıda atıkları bulunan atık su deşarjıyla ilgili İSKİ'ye "2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8. maddesine" istinaden 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulamıştı.

İSKİ Kuleli'yi böyle kirletiyor (Takvim.com.tr)İSKİ Kuleli'yi böyle kirletiyor (Takvim.com.tr)

8. MADDE NE DİYOR?
2872 sayılı Çevre Kanunu'nun "Kirletme Yasağı" başlıklı 8. Maddesi'ne aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltmak.

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