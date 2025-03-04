CHP’li İBB Marmara Denizi’ni kirletiyor! Yine Kuleli yine İSKİ! Bakanlıktan 2 katı ceza

İSKİ Kuleli'yi böyle kirletiyor (Takvim.com.tr)

AYNI NOKTA İÇİN İKİNCİ CEZA

Bakanlık ekipleri 12 Ocak'ta da aynı noktada ihbar üzerine yaptıkları denetimde içinde kanalizasyon ve gıda atıkları bulunan atık su deşarjıyla ilgili İSKİ'ye "2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8. maddesine" istinaden 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulamıştı.