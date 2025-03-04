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Kalkınma Yolu'na da hizmet verecek... Habur Sınır Kapısı'na konforlu ulaşım: Şırnak-Mardin güzergahında çalışmalar başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habur Sınır Kapısı’na ulaşımı sağlayan 54 kilometrelik Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu’nun beton yol standardına dönüştürüleceğini açıkladı. Ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu bu güzergahın üstyapısının yenilenmesi için çalışmalar başladı. Yolun, Habur’un yanı sıra Şanlıurfa ile Ovaköy arasında yapılacak otoyol hizmete girene kadar Kalkınma Yolu’na da katkı sağlayacağı belirtildi. Uraloğlu, projenin Türkiye’nin Suriye ve Irak ile karayolu bağlantısında stratejik önem taşıdığını belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 11:06 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 11:13
Kalkınma Yolu’na da hizmet verecek... Habur Sınır Kapısı’na konforlu ulaşım: Şırnak-Mardin güzergahında çalışmalar başladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 54 kilometrelik Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu'nun beton yol standardına dönüştürüldüğünü bildirdi. Bakan Uraloğlu, yolun Şanlıurfa ile Ovaköy arasına yapılacak otoyol hizmete alınana kadar Kalkınma Yolu'na da hizmet vereceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şırnak-Mardin güzergahında bulunan Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu'nun 54 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak önceki yıllarda hizmete alındığını anımsattı.

Kalkınma Yolu'na da hizmet verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)

Bakan Uraloğlu, söz konusu yol kesiminin ağır taşıt trafiğinin yoğun olarak kullanıldığı Habur Sınır Kapısı'na ulaşan Türkiye Transit Karayolu (TETEK) güzergahında bulunduğuna dikkati çekerek "Ağır tonajlı araçların geçtiği yolun üstyapısının yenilenmesi çalışmaları kapsamında 54 kilometrelik yolun beton yol standardına dönüştürülmesine karar verdik." dedi.

54 kilometrelik Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu’nun beton yol standardına dönüştürülüyor (Takvim.com.tr)54 kilometrelik Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu’nun beton yol standardına dönüştürülüyor (Takvim.com.tr)

KALKINMA YOLU'NA DA HİZMET VERECEK
Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu'nda bu bağlamda çalışmalara 26 Şubat 2025 tarihinde başlandığını da anlatan Uraloğlu, çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti.

54 kilometrelik Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu’nun beton yol standardına dönüştürülüyor (Takvim.com.tr)54 kilometrelik Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu’nun beton yol standardına dönüştürülüyor (Takvim.com.tr)

Bakan Uraloğlu, Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu'nun Türkiye'nin Suriye ve Irak ile karayolu bağlantısında önem arz ettiğini ifade etti.

54 kilometrelik Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu’nun beton yol standardına dönüştürülüyor (Takvim.com.tr)54 kilometrelik Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu’nun beton yol standardına dönüştürülüyor (Takvim.com.tr)

Uraloğlu, "Yol, Şanlıurfa ile Ovaköy arasında yapılması planlanan otoyol kesimi hizmete alınıncaya kadar Kalkınma Yolu'na da hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

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