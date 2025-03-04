54 kilometrelik Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu’nun beton yol standardına dönüştürülüyor (Takvim.com.tr)

Bakan Uraloğlu, Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu'nun Türkiye'nin Suriye ve Irak ile karayolu bağlantısında önem arz ettiğini ifade etti.

54 kilometrelik Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu’nun beton yol standardına dönüştürülüyor (Takvim.com.tr)

Uraloğlu, "Yol, Şanlıurfa ile Ovaköy arasında yapılması planlanan otoyol kesimi hizmete alınıncaya kadar Kalkınma Yolu'na da hizmet verecek." ifadelerini kullandı.