Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 54 kilometrelik Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu'nun beton yol standardına dönüştürüldüğünü bildirdi. Bakan Uraloğlu, yolun Şanlıurfa ile Ovaköy arasına yapılacak otoyol hizmete alınana kadar Kalkınma Yolu'na da hizmet vereceğini ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şırnak-Mardin güzergahında bulunan Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu'nun 54 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak önceki yıllarda hizmete alındığını anımsattı.