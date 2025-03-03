Sinema ve dizi sektöründe 4 ayrı rekabet incelemesi! Büyük tekel düşük ücret kalitesiz iş

Sinema salonu (AA)
YENİLİKÇİ İÇERİK ÜRETİMİ AZALIYOR
Söz konusu sorun, yenilikçi içerik üretimini azaltmak, bağımsız içeriği dağıtım kanallarından dışlamak, iş gücü piyasasını kontrol etmek, yeteneklerin gelecekteki gelirlerini sınırlamak, rakiplere zarar vermek, ihracat da dahil olmak üzere toplam hasılayı azaltmak, ilişkili işlerini ayrıcalıklı hale getirmek, senaristleri ve oyuncuları düşük ücretle çalıştırmak ve tüketiciler için fiyatları artırmak şeklinde oluşabiliyor.
SEKTÖR ÇALIŞANLARI VE TÜKETİCİLER İÇİN DAHA AZ SEÇENEK
Sektörde gözlemlenen anti-rekabetçi eylemler, içerik üretimini, kreatif olmayı ve seçenekleri azaltarak, iş gücü için ücretleri düşürmeye yönelik strateji sonucunda ortaya çıkıyor. Bu durum, içerik çeşitliliği ve yeniliğini kısıtlayarak, yetenekler üzerinde baskıya ve daha kötü şartlarda çalışmaya zorlanmalarına neden oluyor. Bu süreç, yalnızca sektör çalışanları için değil, aynı zamanda tüketiciler için de daha az seçenek anlamına geliyor.
Kurula göre, medya ve eğlence sektöründe rekabet kurallarının uygulanması, rekabetçi süreçlerin korunması, tüketici refahı, verimlilik ve yeniliğe ek olarak çoğulculuk ve demokrasi gibi tüketici refahının ekonomik anlamının ötesinde birden fazla hedefe ulaşılmasında önemli rol oynuyor.
Sinema salonu (AA)
Tüketicilerin özgürce seçim yapabilmeleri demokratik bir toplumda, nihayetinde, çoğulculuğu garanti altına almanın önemli bir yolu olarak ortaya çıkıyor. Yüksek pazar gücü aynı zamanda yüksek sorumluluğu da beraberinde getiriyor ve endüstrideki yaşananlar rekabet karşıtı endişelere dair şüpheler uyandırıyor.
Tüm bu gelişmeler ışığında, Rekabet Kurumu, bu sorunları dikkate alarak, sinema gösterimi ve dağıtımı, sinema ve dizi yapımı ile bu yapımların yurt dışı dağıtımı, kast direktörlüğü, ajanslığı ve menajerliği ile abonelik temelli isteğe bağlı video platformlarında sinema ve dizi sektörüne yönelik dört ayrı incelemeyi eş zamanlı olarak yürütüyor.
Bu incelemelerde, sinema ve dizi sektörüne yönelik içeriklerin oluşturulması, dağıtımı, gösterimi, yurt içine ve dışına satış ile pazarlama süreçlerine ilişkin, prodüksiyon, kast, menajerlik, sinema ve TV kanalı veya abonelik temelli isteğe bağlı video platformları gibi sektördeki bütünleşik ve iç içe geçmiş yapıların tamamındaki rekabet ile ilgili endişe ve sorunlar bütüncül yaklaşımla mercek altına alındı.