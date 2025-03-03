CHP’li belediyenin iştirakinden emekli oldular kıdem tazminatlarını alamadılar! CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem

İZENERJİ AŞ.'den emekli olan grup İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yaptı (AA)

"SADAKA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Geçen yıl ekim ayında emekli olduğunu söyleyen Yeşilyurt, "Sadaka değil, bu bizim hakkımız, belediyeye 18 yılımızı verdik. Durmadan tarih veriyorlar, yapmıyorlar. Buradan Özgür Özel'e de sesleniyoruz. Belediye Başkanını arasın, bize bir gün vermelerini söylesin. Herkesin borcu var." dedi.