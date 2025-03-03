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CHP'li belediyenin iştirakinden emekli oldular kıdem tazminatlarını alamadılar! CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem

Her fırsatta işçilerin hakkını savunduğunu iddia eden CHP’nin yeni bir skandalı patlak verdi. İşçi grevleriyle sık sık gündeme gelen CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZNERJİ AŞ’den emekli olan bir grup, kıdem tazminatlarını alamadıklarını iddia etti. CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yapan emeklilerden Atilla Yeşilyurt “Sadaka değil hakkımızı istiyoruz” dedi.

AA AA
Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 14:42 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 14:42
CHP’li belediyenin iştirakinden emekli oldular kıdem tazminatlarını alamadılar! CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem

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CHP İl Başkanlığı önünde toplanarak sloganlar atan grupta yer alan Atilla Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, kıdem tazminatlarının ödenmeyerek mağdur edildiklerini savundu.

İZENERJİ AŞ.'den emekli olan grup İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yaptı (AA)İZENERJİ AŞ.'den emekli olan grup İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yaptı (AA)

"SADAKA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Geçen yıl ekim ayında emekli olduğunu söyleyen Yeşilyurt, "Sadaka değil, bu bizim hakkımız, belediyeye 18 yılımızı verdik. Durmadan tarih veriyorlar, yapmıyorlar. Buradan Özgür Özel'e de sesleniyoruz. Belediye Başkanını arasın, bize bir gün vermelerini söylesin. Herkesin borcu var." dedi.

İZENERJİ AŞ.'den emekli olan grup İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yaptı (AA)İZENERJİ AŞ.'den emekli olan grup İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yaptı (AA)

Gazanfer Alkanlı da yıllarca gece gündüz çalıştığını ancak emeğinin karşılığını alamadığını ileri sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ ve İZNERJİ AŞ'den emekli olan bir grup, 26 Şubat'ta da kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde eylem yapmıştı.