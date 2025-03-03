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CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı

"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Öte yandan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkındaki soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. CHP'li Köseler'in emniyet ifadesi ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 09:52 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 23:54
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı

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"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 18'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Beykoz Adliyesi (DHA)Beykoz Adliyesi (DHA)

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Köseler'in de bulunduğu 22 şüphelinin Beykoz Adliyesi'ndeki işlemleri devam ediyor.

Beykoz Belediyesi (AA)Beykoz Belediyesi (AA)

Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edildi.

KÖSELER TUTUKLANDI

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkındaki soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

GÖREVLENDİRMELERİ BEN YAPTIM

CHP'li Köseler'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde aylık kazancının 120 bin lira olduğunu belirterek belediyenin kendisine verdiği makam aracı haricinde kullanımında olan menkul veya gayrimenkul mal varlığı olmadığını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, Köseler Mimarlık ve Avrasya Birlik adlı iki firması olduğunu söyleyen Köseler, "Bu firmalar belediye başkanı olduğumdan faal değildir. Diğer şüphelilerin belediyede görevlendirmeyle ilgili güvenlik soruşturmaları ve ilgili bakanlıkların onayı mevcut olup atamaların hiçbiri keyfiyetimde değildir. Görevlendirmelerde belediyenin yüksek çıkarını gözeterek alanında yetkin ve verimli olabileceğine inandığım personeli seçmeye gayret ettim" dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Köseler'e tutuklama istemi!

"FİRMALARLA TİCARİ BAĞIM YOK"

Devamında söz konusu ihaleye katılan firmalarla ilgili firma sahiplerini tanımadığını söyleyen Köseler, "Bu firmalarla meslek hayatımda ticari faaliyette bulunmadım. Belediyenin doğrudan temin veya ihalelerine yeterli olan her firma ihaleye girebilir. İhaleleri organize eden ve imza atan bir yetkili müdür mevcuttur. Benim başkan olarak ayrıntılı olarak bilme ihtimalim yoktur. Çalışanlarıma karşı mobbing ve tehdit iddiaları ise basit bir dedikodudur" şeklinde konuştu.

Beykoz Adliyesi (DHA)Beykoz Adliyesi (DHA)

CHP'Lİ KÖSELER SUÇU MÜDÜRLERE ATTI

İhalelerdeki usulsüzlüklerle ilgili ise Köseler, "Ben başkan olarak büyük bir yapının yöneticisiyim. Bu kadar detay hususların birden sorulmasıyla hatırlamam mümkün değildir. Gerekli veriler ilgili müdürün bilgisindedir. Ben başkan olarak genel işleyişten, projenin tamamlanıp tamamlanmamasından sorumluyum. Tarafıma isnat edilen suçları derin bir üzüntüyle karşılıyorum. Sorumluluğumda olmayan konularla ilgili suçlamalar yöneltiliyor. Muhattap ilgili müdürlerdir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler (İHA)CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler (İHA)

SORUŞTURMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Beykoz Belediyesi (İHA)Beykoz Belediyesi (İHA)

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında dün, 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye getirilmişti.

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