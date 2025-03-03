CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı

Beykoz Belediyesi (AA)

Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edildi.

KÖSELER TUTUKLANDI



Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkındaki soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

GÖREVLENDİRMELERİ BEN YAPTIM



CHP'li Köseler'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde aylık kazancının 120 bin lira olduğunu belirterek belediyenin kendisine verdiği makam aracı haricinde kullanımında olan menkul veya gayrimenkul mal varlığı olmadığını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, Köseler Mimarlık ve Avrasya Birlik adlı iki firması olduğunu söyleyen Köseler, "Bu firmalar belediye başkanı olduğumdan faal değildir. Diğer şüphelilerin belediyede görevlendirmeyle ilgili güvenlik soruşturmaları ve ilgili bakanlıkların onayı mevcut olup atamaların hiçbiri keyfiyetimde değildir. Görevlendirmelerde belediyenin yüksek çıkarını gözeterek alanında yetkin ve verimli olabileceğine inandığım personeli seçmeye gayret ettim" dedi.

"FİRMALARLA TİCARİ BAĞIM YOK"

Devamında söz konusu ihaleye katılan firmalarla ilgili firma sahiplerini tanımadığını söyleyen Köseler, "Bu firmalarla meslek hayatımda ticari faaliyette bulunmadım. Belediyenin doğrudan temin veya ihalelerine yeterli olan her firma ihaleye girebilir. İhaleleri organize eden ve imza atan bir yetkili müdür mevcuttur. Benim başkan olarak ayrıntılı olarak bilme ihtimalim yoktur. Çalışanlarıma karşı mobbing ve tehdit iddiaları ise basit bir dedikodudur" şeklinde konuştu.